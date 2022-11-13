"Прокидається матінка-русь": у Києво-Печерській Лаврі прославляли росію на 262-й день повномасштабної війни, відео

Під час богослужіння у суботу, 12 листопада, у Києво-Печерській Лаврі прославляли росію.

Священник ПЦУ Михайло Омелян обурений , що на 262-й день російської агресії ніхто з вірян не звернув увагу на відверто проросійську пісню. Він опублікував відео з Лаври, зазначивши, що отримав його від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі.

"На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?", - написав священник.

На опублікованих служителем церкви кадрах чути, як церковний хор співає пісню, у тексті якої згадують і про Росію, і про "матушку-Русь".

"Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка-русь", - йдеться у пісні.