На відбудову Маріуполя мають виділити 14,5 мільярда доларів із заарештованих російських активів – Бойченко

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що на відновлення міста мають виділити 14,5 мільярда доларів. Ці кошти треба взяти з тих закордонних активів РФ , які були заарештовані. Про це глава міста повідомив у пресцентрі Укрінформу, виступаючи на презентації стратегії відродження Маріуполя - проєкту Mariupol Reborn.

Як зазначив Бойченко, за дорученням голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка в регіоні почали рахувати, які збитки завдала Росія своїми злочинами, які вона здійснювала у Маріуполі з 24 лютого, зруйнувавши місто майже на 90%.