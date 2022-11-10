На відбудову Маріуполя мають виділити 14,5 мільярда доларів із заарештованих російських активів – Бойченко

Місто зруйноване майже на 90% і країна-агресорка повинна нести за це відповідальність, інформує ZN.ua.

На відбудову Маріуполя мають виділити 14,5 мільярда доларів із заарештованих російських активів – Бойченко
© Маріупольська міська рада

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що на відновлення міста мають виділити 14,5 мільярда доларів. Ці кошти треба взяти з тих закордонних активів РФ, які були заарештовані. Про це глава міста повідомив у пресцентрі Укрінформу, виступаючи на презентації стратегії відродження Маріуполя - проєкту Mariupol Reborn.

Як зазначив Бойченко, за дорученням голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка в регіоні почали рахувати, які збитки завдала Росія своїми злочинами, які вона здійснювала у Маріуполі з 24 лютого, зруйнувавши місто майже на 90%.

«І сьогодні ми розуміємо чітко: що і як було зруйновано, скільки шкіл, дитячих садочків, лікарень, будинків приватного сектору, багатоквартирних наших будинків, скільки знищила російська федерація, скільки це коштує відновити. Ми порахували – це 14,5 мільярда доларів США. Ми розуміємо те, що найближчим часом держава-терорист, яка оголосила війну Україні, має сплатити ці рахунки, має відновити державу Україна, має відновити наш Маріуполь», - наголосив міський голова.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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