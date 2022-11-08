"Вони щиро ненавидять все українське": боєць ЗСУ розповів, як доводиться працювати серед зрадників, які здають позиції

Боєць «Легіону Свободи» з батальйону «Свобода» складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Ярослав Лисенко розповів, як зрадники заважають захищати землю у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Радіо НВ.

"Зрадники скрізь бувають. Ми дуже обережні і відчуваємо, що у Лисичанську скоріш за все наші позиції здавали і в Сіверодонецьку. Люди, які вештаються біля позицій, підрізають кущі, дивляться, потім кудись звонять. Їздять туди-сюди на пустих велосипедах, вдивляючись на наші секретні позиції. Звісно, всі розуміємо, що вони передають інформацію.

Ми обережні в Бахмуті, Констянтинівці, Дружківці. Чому? Тому що тут багато переселенців з центральних регіонів росії. Вони не те, що не хочуть плекати українську культуру - вони щиро ненавидять все українське. Для них це чужеродне, гидотне. Не тому, що їм важко, а тому, що вони гидують назвати себе українцями.

Тому звісно вони тут скрізь є. Ви відчуваємо це. Ми обережні скрізь у Донецькій області. Звісно, є і ті, хто спілкується з нами українською. Ми знаємо, що треба бути обережним, для того, щоб врятувати життя кращим людям України - воїнам, які залишили свої домівки і воюють тут", - каже Ярослав Лисенко.