Іранська загроза може зіграти вирішальну роль в ущільненні координації між Заходом та арабськими країнами щодо видобутку нафти — посол Субх

Країни Перської затоки і надалі намагатимуться підтримувати тісне безпекове співробітництво зі Штатами, інформує ZN.ua.

Зараз не найкращі часи у відносинах між США та Саудівською Аравією. Це активно намагається використати у своїх цілях Росія. Про це в інтерв'ю Володимиру Кравченку для ZN.UA розповідає спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

"Позицію Ер-Ріяда, який не вбачає доцільності у збільшенні видобутку нафти, було неоднозначно сприйнято не лише західними країнами, а навіть у самому арабському світі. Ми чули про певні тертя, які відбувалися між ОАЕ і Саудівською Аравією, але все ж таки в рамках ОПЕК+ було ухвалено рішення, щоб зберегти обсяги видобутку", - зазначає Субх.

І хоча на нинішньому етапі ситуація така, яка вона є, проте дипломат не вважає, що ця політика ОПЕК+ буде тривалою.

"Для країн Перської затоки зростає загроза з боку Ірану. І країни Затоки і надалі намагатимуться підтримувати тісне безпекове співробітництво із США, - зауважив він. - Іранська загроза може відіграти вирішальну роль у тому, щоб арабські країни щільніше координували свою позицію із США і західними країнами в питаннях, які пов’язані з видобутком нафти".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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