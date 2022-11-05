Португалія відновлюватиме навчальні заклади Житомирщини

Перша леді Олена Зеленська зустрілася із президентом Марселом Ребелом де Соузою для обговорення допомоги українцям.

Як повідомляє офіс президента, влада Португалії вирішила приєднатися до проектів з відновлення навчальних закладів Житомирської області, які постраждали від російської агресії.

«У цьому онтексті для нас дуже цінне рішення уряду Португалії приєднатися до відновлення шкіл і дошкільних навчальних закладів в Україні, зокрема в Житомирській області. Розраховую, що початок реалізації відповідних проектів стане можливим найближчим часом», – сказала вона.

Перша леді Олена Зеленська подякувала президенту Португалії за опіку над українцями, які втратили свої будинки і були змушені виїхати.

Зеленська під час візиту до Португалії також зустрілася з прем'єр-міністром країни Антоніу Коштою

На кінець липня Лісабон надав Києву 315 тонн військової допомоги для протистояння повномасштабному російському нападу.