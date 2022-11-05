Португалія відновлюватиме навчальні заклади Житомирщини
Уряд Португалії схвалив участь у проектах.
Перша леді Олена Зеленська зустрілася із президентом Марселом Ребелом де Соузою для обговорення допомоги українцям.
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«У цьому онтексті для нас дуже цінне рішення уряду Португалії приєднатися до відновлення шкіл і дошкільних навчальних закладів в Україні, зокрема в Житомирській області. Розраховую, що початок реалізації відповідних проектів стане можливим найближчим часом», – сказала вона.
Перша леді Олена Зеленська подякувала президенту Португалії за опіку над українцями, які втратили свої будинки і були змушені виїхати.
Зеленська під час візиту до Португалії також зустрілася з прем'єр-міністром країни Антоніу Коштою
На кінець липня Лісабон надав Києву 315 тонн військової допомоги для протистояння повномасштабному російському нападу.