Не залишилося нікого: з Мар'їнки евакуйовано всіх мирних жителів

З населеного пункту Мар’їнка Донецької області, яке перебуває під обстрілами, повністю евакуювали його мешканців. Це зробили правоохоронці з екіпажу “Білий янгол”, інформує Апостроф .

Про це повідомили в пресслужба Нацполіції в Донецькій області.

Зазначається, що місто перебуває під вогнем ворога - там не залишилось жодної будівлі. Усі вісім місяців війни екіпаж "Білий янгол" допомагав населенню виїхати з-під обстрілів. Зараз у Мар’їнці немає цивільних.

"Завдяки роботі екіпажу "Білий янгол" евакуйовано 100 відсотків цивільного населення Мар’їнки на лінії фронту. Зараз основну увагу "білі янголи" приділяють мешканцям Красногорівки, адже вижити в цьому місті без підтримки вкрай важко", - йдеться у повідомленні.

Від обстрілів потерпає і сусідня Красногорівка, там ще залишається приблизно 800 жителів. Немає ані води, ані світла, ані газопостачання. Правоохоронці також проводять евакуацію, допомагають пораненим, виїжджають на повідомлення про нерозірвані снаряди, а також доставляють гуманітарні вантажі.

"Білі янголи"- єдині з екстрених служб, які працюють в місті та на допомогу яких можуть розраховувати мешканці. Під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню жительку, яка вирішила виїхати до безпечного регіону", - зазначають у Нацполіції.

Через складну ситуацію в місті правоохоронці вкотре закликали громадян не зволікати, а рятувати свої життя.