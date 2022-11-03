Лідерка білоруської опозиції Тихановська – українцям: "Давайте вже зараз будувати стосунки"

Лідерка білоруської опозиції Тихановська – українцям: "Давайте вже зараз будувати стосунки"

Ворог у нас один, і білоруси борються не лише проти режиму, а й проти російської окупації.

Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Політик вкотре нагадала, що демократичне суспільство Білорусі на боці України.

«Ми за демократичне майбутнє і давайте зараз уже будувати стосунки, бо нам все одно жити разом. Нам теж важливо бачити, що не вдасться Путіну зіштовхнути нас лобами, що ми не вороги один одному», - підкреслила Тихановська.

Путін та Лукашенко

Лідерка опозиції також висловила впевненість у тому, що суперечки між українцями та білорусами в соцмережах – це насправді результат роботи російської пропаганди.

"Для них дуже важливо, щоб ми пересварилися, і тоді взагалі все буде чудово", - пояснила Тихановська, додавши, що зараз не час з'ясовувати стосунки.

Також політик наголосила, що в українців та білорусів один ворог, Російська імперія, і обом народам необхідно виходити з-під її впливу.

Також Тихановська нагадала, що ще зовсім недавно багато українців інакше ставилися до Лукашенка.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

«Сподіваюся, що українці, які так вихваляли Лукашенка усі ці роки, бо не розуміли, що відбувається, вже ніколи не повернуться до наративу "у Білорусі вулиці чисті та молоко смачне", - висловила сподівання співрозмовниця журналістів.


Катерина Петренко, politeka.net





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