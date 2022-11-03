Лідерка білоруської опозиції Тихановська – українцям: "Давайте вже зараз будувати стосунки"

Ворог у нас один, і білоруси борються не лише проти режиму, а й проти російської окупації.

Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Політик вкотре нагадала, що демократичне суспільство Білорусі на боці України.

«Ми за демократичне майбутнє і давайте зараз уже будувати стосунки, бо нам все одно жити разом. Нам теж важливо бачити, що не вдасться Путіну зіштовхнути нас лобами, що ми не вороги один одному», - підкреслила Тихановська.

Лідерка опозиції також висловила впевненість у тому, що суперечки між українцями та білорусами в соцмережах – це насправді результат роботи російської пропаганди.

"Для них дуже важливо, щоб ми пересварилися, і тоді взагалі все буде чудово", - пояснила Тихановська, додавши, що зараз не час з'ясовувати стосунки.

Також політик наголосила, що в українців та білорусів один ворог, Російська імперія, і обом народам необхідно виходити з-під її впливу.

Також Тихановська нагадала, що ще зовсім недавно багато українців інакше ставилися до Лукашенка.

«Сподіваюся, що українці, які так вихваляли Лукашенка усі ці роки, бо не розуміли, що відбувається, вже ніколи не повернуться до наративу "у Білорусі вулиці чисті та молоко смачне", - висловила сподівання співрозмовниця журналістів.