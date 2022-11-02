Масове поховання під Ізюмом: для ідентифікації тіл бракує ДНК родичів

Здати біологічні матеріали можна у мобільній лабораторії 2 та 4 листопада до 15:00. У прокуратурі вказали адресу, за якою приходити тим, хто шукає зниклих безвісти рідних, інформує ZN.ua.

Наразі неможливо ідентифікувати тіла всіх 450 захоронених у масовому могильнику, з поховань яких вдалося взяти зразки біологічних матеріалів. У Харківській обласній прокуратурі кажуть, що поки що необхідні матеріали здали лише 80 людей, які намагаються дізнатися, чи є серед загиблих їхні родичі. Прокурори водночас звернулися до жителів регіону, чиї близькі зникли безвісти:

“Відібрання біологічних матеріалів надасть можливість ідентифікувати загиблу особу на будь-якій території України, відповідно до даних, внесених до Єдиної державної бази ДНК”.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Блок рекламы


Похожие новости
Вбивали військових та цивільних: під Харковом знайшли масове поховання людей, фотоВбивали військових та цивільних: під Харковом знайшли масове поховання людей, фото
В Борівському районі Харківщини виявили масове поховання людейВ Борівському районі Харківщини виявили масове поховання людей
З найбільшого масового поховання у Лимані дістали тіла 146 українцівЗ найбільшого масового поховання у Лимані дістали тіла 146 українців
У Росії на полігоні сталося масове вбивство "мобіків": всі подробиціУ Росії на полігоні сталося масове вбивство "мобіків": всі подробиці
NYT: Армії Росії бракує техніки і через санкції Москва не може поповнити запасиNYT: Армії Росії бракує техніки і через санкції Москва не може поповнити запаси
Окупанти повністю зрівняли із землею село під Ізюмом: моторошні фотоОкупанти повністю зрівняли із землею село під Ізюмом: моторошні фото
Ердоган не визнав Росію винною в масових похованнях на ХарківщиніЕрдоган не визнав Росію винною в масових похованнях на Харківщині
Масові поховання в Ізюмі: голова ОВА розповів, скільки тіл вдалось ексгумуватиМасові поховання в Ізюмі: голова ОВА розповів, скільки тіл вдалось ексгумувати
МЗС Швейцарії закликало розслідувати звірства росіян під ІзюмомМЗС Швейцарії закликало розслідувати звірства росіян під Ізюмом
Трагедія в Ізюмі: оприлюднено супутникові знімки масового поховання людейТрагедія в Ізюмі: оприлюднено супутникові знімки масового поховання людей
Последние новости
Подгружаем последние новости