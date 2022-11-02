Масове поховання під Ізюмом: для ідентифікації тіл бракує ДНК родичів

Наразі неможливо ідентифікувати тіла всіх 450 захоронених у масовому могильнику, з поховань яких вдалося взяти зразки біологічних матеріалів. У Харківській обласній прокуратурі кажуть , що поки що необхідні матеріали здали лише 80 людей, які намагаються дізнатися, чи є серед загиблих їхні родичі. Прокурори водночас звернулися до жителів регіону, чиї близькі зникли безвісти:

“Відібрання біологічних матеріалів надасть можливість ідентифікувати загиблу особу на будь-якій території України, відповідно до даних, внесених до Єдиної державної бази ДНК”.