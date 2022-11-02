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2022-11-02
Масове поховання під Ізюмом: для ідентифікації тіл бракує ДНК родичів
Здати біологічні матеріали можна у мобільній лабораторії 2 та 4 листопада до 15:00. У прокуратурі вказали адресу, за якою приходити тим, хто шукає зниклих безвісти рідних, інформує
Наразі неможливо ідентифікувати тіла всіх 450 захоронених у масовому могильнику, з поховань яких вдалося взяти зразки біологічних матеріалів. У Харківській обласній прокуратурі
“Відібрання біологічних матеріалів надасть можливість ідентифікувати загиблу особу на будь-якій території України, відповідно до даних, внесених до Єдиної державної бази ДНК”.
Оксана Коваль, ZN.ua