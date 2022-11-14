У Херсоні знайшли масові поховання людей: перші подробиці та фото

Журналісти знайшли на міському кладовищі у визволеному Херсоні сліди ймовірних масових поховань.

Про це повідомили кореспонденти Радіо Свобода, інформує Апостроф .

Поки що невідомо, скільки точно людей там захоронено, а також немає інформації про причини їхньої смерті. Деякі могили з датами смерті - кінець лютого й початок березня.

Натомість перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в етері телемарафону зазначив, що говорити про масові захоронення на звільнених територіях Херсонщини ще зарано.

Фото: Радіо Свобода / Сергій Нужненко

"Але за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми одразу робимо все для ідентифікації тіл і належного документування зазначених воєнних злочинів", - додав він.

Фото: Радіо Свобода / Сергій Нужненко

Водночас президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців наголосив, що російські окупанти лишили по собі такі ж звірства на Херсонщині, як і в інших областях. Варто зауважити, що на деокупованих територіях Харківщини й Київщини було знайдено місця масових поховань.