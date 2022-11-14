У Херсоні знайшли масові поховання людей: перші подробиці та фото
Журналісти знайшли на міському кладовищі у визволеному Херсоні сліди ймовірних масових поховань.
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Поки що невідомо, скільки точно людей там захоронено, а також немає інформації про причини їхньої смерті. Деякі могили з датами смерті - кінець лютого й початок березня.
Натомість перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в етері телемарафону зазначив, що говорити про масові захоронення на звільнених територіях Херсонщини ще зарано.
"Але за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми одразу робимо все для ідентифікації тіл і належного документування зазначених воєнних злочинів", - додав він.
Водночас президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців наголосив, що російські окупанти лишили по собі такі ж звірства на Херсонщині, як і в інших областях. Варто зауважити, що на деокупованих територіях Харківщини й Київщини було знайдено місця масових поховань.