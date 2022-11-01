Канада знову розширила санкції проти іранського режиму

Це вже четвертий пакет санкцій, запроваджений Канадою проти Ірану у відповідь на порушення прав людини, інформує ZN.ua.

Канада знову розширила санкції проти іранського режиму
© Економічна правда

Канада знову розширила санкції проти Ірану. Про це повідомляє МЗС країни. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про запровадження додаткових обмежень.

Це вже четвертий пакет санкцій, запроваджений Канадою проти Ірану у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, а також дій, спрямованих на дестабілізацію миру і безпеки.

Під нові санкції потрапили чотири фізичні та дві юридичні особи, а також високопосадовці і відомі прихильники режиму.

«Канада має підстави вважати, що ці особи та організації брали участь у грубих і систематичних порушеннях прав людини або в Ірані, або у зловмисній діяльності режиму за кордоном», - йдеться в заяві МЗС Канади.

До санкційного списку увійшли правоохоронні сили, поліція режиму — структура, яка брала участь у придушенні та свавільному арешті беззбройних протестувальників, а також міжнародний університет «Аль-Мустафа» — структура, що поширює ідеологію режиму за кордоном.

Також під санкції потрапили керівник поліції Тегерану Хосейн Рахімі, заступник генерального прокурора Ірану Ахмад Фазелян, голова судової адміністрації провінції Північний Хорасан Асадолла Джафарі та заступник начальника судової адміністрації провінції Мазендеран Сейєд Мортеза Мусаві.

Санкції забороняють ведення справ з фізичними та юридичними особами, включеними до переліку, та фактично заморожують будь-які активи, якими вони можуть володіти в Канаді. Фізичним особам, включеним до санкційного списку у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, також забороняється в’їзд в Канаду відповідно до Закону про імміграцію та захист біженців.

«Жорстокі репресії іранського режиму проти протестувальників, зокрема жінок, продовжують порушувати права людини в Ірані. Його дії призвели до загибелі та поранень багатьох жителів, у тому числі дітей. Канада не стоятиме осторонь цих агресивних дій і вживає конкретних заходів для протидії жорстоким і дестабілізуючим діям режиму як в Ірані, так і за його межами», - йдеться в заяві.

Крім того, в МЗС країни підкреслили, що Канада усвідомлює активну підтримку Іраном російських звірств проти України шляхом продажу зброї та надання військового персоналу для тренування та допомоги російським силам у застосуванні іранської зброї.

«Канада рішуче засуджує таку поведінку і використовуватиме всі наявні в її розпорядженні дипломатичні інструменти для реагування на ці жорстокі та неприйнятні дії іранського режиму», - заявили в МЗС.

7 жовтня 2022 року Канада оголосила про намір запровадити низку нових заходів у відповідь на порушення Іраном прав людини та загрози регіональному миру і безпеці. На сьогодні країна запровадила санкції проти 93 фізичних та 179 юридичних осіб Ірану, у тому числі Корпусу вартових Ісламської революції та служби безпеки, розвідки і економічного апарату режиму. У 2012 році Канада внесла режим Ірану до переліку держав, що підтримують тероризм.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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