Велика Британія одразу після ЄС ввела санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікдзе

Велика Британія запровадила санкції проти Ірану в той же день, коли це зробив ЄС. Причина - наявність доказів постачання Іраном Росії дронів-камікадзе, якими та атакує Україну. Рішення опубліковано на сайті британського уряду.

Під санкції потрапили:

начальник Генштабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері;

директор промислово-дослідницького підрозділу при міністерстві оборони генерал Саєд Ходжатолла Горейші;

командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції бригадний генерал Саєд Агаджані;

компанія-виробник безпілотників Shahed Aviation Industries.

19 жовтня представниця Єврокомісії Набіла Массралі заявила, що ЄС має докази того, що Іран надає Росії БПЛА для ведення війни проти України. 20 жовтня ЄС ввів санкції проти Ірану.