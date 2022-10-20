Канада запровадила додаткові санкції проти представників іранського режиму, причетних до порушень прав людини. Про це повідомляє МЗС Канади.

Зазначається, що це третій пакет санкцій, запроваджених Канадою проти іранського режиму через його систематичні порушення прав людини та дії з дестабілізації регіонального миру та безпеки.

Нові санкції включають шість осіб і чотири організації, які брали участь або сприяли грубим порушенням прав людини, поширювали пропаганду, щоб виправдати репресії і переслідування іранським режимом своїх громадян.

Зокрема, санкційний список включає Раду опікунів, Асамблею експертів, а також Раду доцільності Ірану. Також під санкції потрапили заступник міністра внутрішніх справ Ірану Сейєд Маджид Мірахмаді, командувач оперативної бази Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Карамі та колишній керівник телерадіомовної корпорації Ірану Еззатолла Заргамі,.

«Ці заходи забороняють вести справи з фізичними та юридичними особами, включеними до списку, фактично заморожуючи будь-які активи, які вони можуть мати в Канаді. Особам, включеним до списку у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, також забороняється в’їзд в Канаду відповідно до Закону про імміграцію та захист біженців», - заявили в МЗС Канади, додавши, що завдяки цим заходам Канада підкреслює, що порушення прав людини, як в Ірані, так і за кордоном, є неприйнятними.

«Канада налаштована постійно працювати над складанням списків осіб та організацій, відповідальних за грубі та систематичні порушення прав людини в Ірані», - йдеться в заяві.

Канада вже втретє за місяць розширює санкції проти Ірану. До сьогоднішніх заходів країна запровадила санкції проти 83 фізичних та 173 юридичних осіб Ірану, у тому числі Корпусу вартових Ісламської революції та служби безпеки, розвідки та економічного апарату режиму.