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2022-10-20
Євродепутати пропонують збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік
У Європарламенті вважають, що при складанні бюджету на наступний рік необхідно акцентувати на питаннях України, енергетики та пандемії, інформує
Депутати Європейського парламенту проголосували за збільшення у бюджеті Європейського Союзу на 2023 рік суми на допомогу Україні,
Додавши до проєкту бюджету 853 млн євро, євродепутати хочуть збільшити фінансування таких ініціатив:
- підтримка молодих біженців через Erasmus+ та Європейський корпус солідарності;
- підтримка українських дослідників через стипендії Marie Sk?odowska-Curie Actions в рамках Horizon Europe;
- гуманітарна допомога на 250 млн євро;
- Фонд надання притулку, міграції та інтеграції з доповненням у розмірі 100 мільйонів євро;
- управління кордонами та візовий інструмент з 25 млн євро;
- «Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва» (NDICI – Global Europe) для південного та східного сусідства ЄС із 162 млн євро;
- Європейський фонд оборони та військова мобільність з 80 млн євро.
Загальний бюджет ЄС на наступний рік має скласти близько 187 млрд євро.
Анастасія Дейна, ZN.ua