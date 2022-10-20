Євродепутати пропонують збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік

У Європарламенті вважають, що при складанні бюджету на наступний рік необхідно акцентувати на питаннях України, енергетики та пандемії, інформує ZN.ua.

Євродепутати пропонують збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік

Депутати Європейського парламенту проголосували за збільшення у бюджеті Європейського Союзу на 2023 рік суми на допомогу Україні, повідомляється на сайті Європарламенту.

Додавши до проєкту бюджету 853 млн євро, євродепутати хочуть збільшити фінансування таких ініціатив:

  • підтримка молодих біженців через Erasmus+ та Європейський корпус солідарності;
  • підтримка українських дослідників через стипендії Marie Sk?odowska-Curie Actions в рамках Horizon Europe;
  • гуманітарна допомога на 250 млн євро;
  • Фонд надання притулку, міграції та інтеграції з доповненням у розмірі 100 мільйонів євро;
  • управління кордонами та візовий інструмент з 25 млн євро;
  • «Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва» (NDICI – Global Europe) для південного та східного сусідства ЄС із 162 млн євро;
  • Європейський фонд оборони та військова мобільність з 80 млн євро.

Загальний бюджет ЄС на наступний рік має скласти близько 187 млрд євро.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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