Євродепутати пропонують збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік

Депутати Європейського парламенту проголосували за збільшення у бюджеті Європейського Союзу на 2023 рік суми на допомогу Україні, повідомляється на сайті Європарламенту.

Додавши до проєкту бюджету 853 млн євро, євродепутати хочуть збільшити фінансування таких ініціатив:

підтримка молодих біженців через Erasmus+ та Європейський корпус солідарності;

підтримка українських дослідників через стипендії Marie Sk?odowska-Curie Actions в рамках Horizon Europe;

гуманітарна допомога на 250 млн євро;

Фонд надання притулку, міграції та інтеграції з доповненням у розмірі 100 мільйонів євро;

управління кордонами та візовий інструмент з 25 млн євро;

«Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва» (NDICI – Global Europe) для південного та східного сусідства ЄС із 162 млн євро;

Європейський фонд оборони та військова мобільність з 80 млн євро.

Загальний бюджет ЄС на наступний рік має скласти близько 187 млрд євро.