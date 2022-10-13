Росія готується до боїв в Херсоні — британська розвідка

На разі західний фронт росіян на півдні є дуже вразливим, інформує ZN.ua.

Росія готується до боїв в Херсоні — британська розвідка
© OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Після відступу приблизно на 20 км на північ від Херсону на початку жовтня російські війська, ймовірно, намагаються закріпити нову лінію фронту на захід від села Милове, вважають у розвідці Великої Британії.

Уже певний час вздовж цієї лінії тривають важкі бої, особливо на західному флангу, де просування українців означає, що війська Росії більше не захищені річкою Інгулець. Більшість російських військ на цій лінії фронту є недоукомплектованими частинами ВДВ.

«Останніми днями російська окупаційна влада, ймовірно, наказала готуватися до евакуації частини мирних жителів Херсона. Ймовірно, вони передбачають поширення бойових дій на саме місто Херсон», - зазначають у британській розвідці.


Ірина Знась, ZN.ua





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