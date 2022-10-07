Верховна Рада визнала Курильські острови окупованими Росією

Парламент підтримав заяву японської сторони щодо її територій, інформує ZN.ua.

Верховна Рада визнала Курильські острови окупованими Росією

Верховна Рада України ухвалила постанову, якою визнала, що територія південних Курильських островів є частиною Японії та наразі перебуває під російською окупацією. Голова парламенту Руслан Стефанчук уже підписав документ, повідомляється на офіційному сайті ВР.

За прийняття постанови “про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії” проголосували 287 народних депутатів. У ній Україна офіційно підтримала позицію Японії, яка в березні визнала південні Курильські острови своєї споконвічною територією, окупованою РФ.

Рада звернулася до світу із закликом продовжити усі можливі заходи щодо договірно-правового оформлення статусу Курильських островів, а також попросила ООН, Європарламент, ПАРЄ, Парламентські асамблеї НАТО, ОБСЄ та ГУАМ і національні парламенти інших держав забезпечити послідовну підтримку й діяльність для врегулювання статусу Північних територій Японії.

Нагадаємо, що південні Курильські острови – територія Японії, яку у 1945 році незаконно окупував Радянський Союз, незважаючи на те, що в 1855-му Росія визнала ці землі невід’ємною частиною Японії. Згодом звідти примусово виселили японців.


Максим Царук, ZN.ua





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