Евакуйовані з Маріуполя бійці «Азову» активно повертаються до виконання бойових завдань

Полк «Азов» активно виконує завдання на південному напрямку та очікує на нові зразки озброєння. Про це під час прес-конференції зазначив виконувач обов'язків командира полку "Азов" майор Микита Надточій.

За словами в.о. командира , 25 бійців полку, які були поранені та евакуйовані гелікоптерами з Маріуполя, повернулись до виконання обов'язків, і він є одним із них.

«Полк "Азов" має свою зону відповідальності на південному напрямку та успішно веде бойові дії», – додав Надточій.

Структура полку наразі являє собою батальйонно-тактичну групу і, за словами командування, полку зараз вистачає танків та артилерії. Це дало б змогу автономно виконувати завдання. Тому такі підрозділи наразі будуть відновлені і полк очікує на нові зразки важкої техніки.

В.о. командира «Азову» зазначив, що за час виконання бойових завдань у полку є втрати особового складу та техніки, але втрати противника в рази більші.