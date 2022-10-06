Евакуйовані з Маріуполя бійці «Азову» активно повертаються до виконання бойових завдань
Полк має свою зону відповідальності на південному напрямку
Полк «Азов» активно виконує завдання на південному напрямку та очікує на нові зразки озброєння. Про це під час прес-конференції зазначив виконувач обов'язків командира полку "Азов" майор Микита Надточій.
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«Полк "Азов" має свою зону відповідальності на південному напрямку та успішно веде бойові дії», – додав Надточій.
Структура полку наразі являє собою батальйонно-тактичну групу і, за словами командування, полку зараз вистачає танків та артилерії. Це дало б змогу автономно виконувати завдання. Тому такі підрозділи наразі будуть відновлені і полк очікує на нові зразки важкої техніки.
В.о. командира «Азову» зазначив, що за час виконання бойових завдань у полку є втрати особового складу та техніки, але втрати противника в рази більші.