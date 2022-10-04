В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що останні заявив винахідника Ілона Маска пов'язані з ядерними погрозами російського президента Владіміра Путіна. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

Він підкреслив, що ядерний шантаж Путіна цього разу підхопили і західні ЗМІ, які почали писати матеріали про нібито "конвої з ядерною зброєю". Результату такі неправдиві публікації не мають жодного, окрім того, що сіють страх серед людей.

"Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку", – написав Анушаускас.