В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна

Там зауважили, що Західні ЗМІ лише допомагають сіяти страх серед людей, інформує ZN.ua.

В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на
© Википедия

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що останні заявив винахідника Ілона Маска пов'язані з ядерними погрозами російського президента Владіміра Путіна. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

Він підкреслив, що ядерний шантаж Путіна цього разу підхопили і західні ЗМІ, які почали писати матеріали про нібито "конвої з ядерною зброєю". Результату такі неправдиві публікації не мають жодного, окрім того, що сіють страх серед людей.

"Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку", – написав Анушаускас.

After putin waved some flags about nuclear weapon, misinformation about alleged "nuclear weapon convoys" started circulating in Western media. This is not happening but "nuclear temperature" induced by Kremlin is paying dividends of fear. Elon Musk was the first to fall for it.

— Arvydas Anu?auskas (@a_anusauskas) October 4, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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