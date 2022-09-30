Глава російського центробанку Ельвіра Набіулліна таки потрапила до списків санкцій США та Великої Британії

Однак її позиція щодо агресії проти України розцінюється як стримана, інформує ZN.ua.

Глава російського центробанку Ельвіра Набіулліна таки потрапила до списків санкцій США та Великої Британії
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Санкційні списки були опубліковані після того, як президент Володимир Путін підписав договори про входження до складу Росії біля територій країни, повідомляє Бі-бі-сі.

Набіулліна публічно не висловлювалася на підтримку війни чи дій Росії, хоча будь-якої критики теж уникала, зазначає агентство.

Санкції називала “недружніми діями” західних країн щодо Росії у сфері економіки – не пояснюючи, що спровокувало їхнє запровадження.

Зазначається, що відразу після нападу Росії на Україну вона протягом кількох тижнів з'являлася на публіці в чорному одязі, схожому на жалобний.

Якщо до війни на свої прес-конференції вона одягала брошки, які ніби символізували той чи інший стан економіки, то після війни початку війни вона їх жодного разу не вдягла.

На початку березня у ЗМІ з'явилося відео, на якому Набіулліна у чорній кофті закликала співробітників російського центробанку згуртуватися і не вступати в політичні суперечки на роботі, вдома, у соцмережах. За її словами, це тільки випалює сили, які нам потрібні, щоб робити свою справу.

Пізніше агентство Блумберг повідомило, що Набіулліна хотіла подати у відставку одразу після початку війни, але їй не дав це зробити особисто російський президент.

Можливо, Набіулліна так довго не потрапляла до списків санкцій саме через свою стриману позицію, а можливо, в тому, що вона мала серйозний міжнародний авторитет. У 2015 році журнал Euromoney визнавав її найкращим головою ЦБ у світі.

Після початку війни з Україною проти Росії почали масово вводитися санкції, рубль стрімко падав униз, а в російських банках вишиковувалися черги за валютою. Довіра до банківської системи різко обвалилася.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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