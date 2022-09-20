Лукашенко вирішив підготувати Білорусь до оборони за нормами воєнного часу

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко дав наказ розпочати підготовку оборони республіки за нормами воєнного часу. Він заявив, що напоготові повинні бути не лише регулярні війська, але й народне ополчення. Слова диктатора цитує "БелТА" , інформує ZN.ua .

"Ситуація дуже серйозна. Я б навіть сказав небезпечна. І нам ні в якому разі не можна спрощуватися. Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, отже, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати, - аргументує своє рішення Лукашенко. - Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення - перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка у них зброя, значить, треба. Особливо останнє. Тому що народне ополчення у нас у стадії формування. Тому ці речі ми не повинні забувати і це у вас все має бути під контролем".

Диктатор також знову звинуватив Україну в тому, що вона нібито загрожує Білорусі.

"В Україні вже створюються якісь чи то полки, чи то батальйони для повалення не тільки влади. Але для того, щоб перевернути, відірвати Білорусь і приєднати до блоку НАТО. Знову хочуть нову Україну тут у Білорусії створити. Це неприпустимо", - заявив він.