Війна заходить у зиму: CNN про те, як далі може розвиватися ситуація в Україні

Початкові ролі України та Росії – захист і напад – можуть помінятися найближчими місяцями, а російські сили – подвоїти безжальне бомбардування цивільних цілей, інформує ZN.ua.

Ще кілька тижнів тому здавалося, що війна в Україні застигне в суворі зимі і жодна сторона не досягне помітного прогресу. Цей прогноз змінився з раптовим та успішним українським контрнаступом у Харківській області, який підбадьорив західних прихильників України і призвів до взаємних звинувачень у Москві. Про це йдеться в статті CNN.

Російські військові запитують себе, як Україна захопила більше території за тиждень, ніж вони – за місяці. Кремль стоїть перед вибором, чи оголошувати загальну мобілізацію, щоб відновити свої пошарпані підрозділи, та думає, як впоратися з дефіцитом бюджету.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Блок рекламы


Похожие новости
Німеччина відправить Україні ще чотири САУ PzH 2000Німеччина відправить Україні ще чотири САУ PzH 2000
Слідом за Польщею Словаччина може обрати південнокорейські танки замість німецькихСлідом за Польщею Словаччина може обрати південнокорейські танки замість німецьких
Bloomberg: Війна в Україні показала, чому США не готові до війни з КитаємBloomberg: Війна в Україні показала, чому США не готові до війни з Китаєм
Польща виступила на захист Угорщини, яка може втратити гроші ЄС через корупціюПольща виступила на захист Угорщини, яка може втратити гроші ЄС через корупцію
Ми не розраховуємо, що війна завершиться скоро — посол СШАМи не розраховуємо, що війна завершиться скоро — посол США
Росія може використати будь-який привід, щоб не повертати полонених — КостінРосія може використати будь-який привід, щоб не повертати полонених — Костін
Німеччина передала Україні РСЗВ Mars II та півсотні бронетранспортерів DingoНімеччина передала Україні РСЗВ Mars II та півсотні бронетранспортерів Dingo
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Першим координатором відновлення України може стати американець із глобальним статусомПершим координатором відновлення України може стати американець із глобальним статусом
У проєкті держбюджету оприлюднили приголомшливі цифри кількості населення в УкраїніУ проєкті держбюджету оприлюднили приголомшливі цифри кількості населення в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости