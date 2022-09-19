Війна заходить у зиму: CNN про те, як далі може розвиватися ситуація в Україні

Ще кілька тижнів тому здавалося, що війна в Україні застигне в суворі зимі і жодна сторона не досягне помітного прогресу. Цей прогноз змінився з раптовим та успішним українським контрнаступом у Харківській області, який підбадьорив західних прихильників України і призвів до взаємних звинувачень у Москві. Про це йдеться в статті CNN .

Російські військові запитують себе, як Україна захопила більше території за тиждень, ніж вони – за місяці. Кремль стоїть перед вибором, чи оголошувати загальну мобілізацію, щоб відновити свої пошарпані підрозділи, та думає, як впоратися з дефіцитом бюджету.