WP: Армія Росії вичерпала себе, стрімка втрата територій в Україні це доводить
Дефіцит живої сили, логістичні проблеми і втрата техніки можуть призвести до того, що Путіну доведеться обмежитися лише спробами зберегти ті території, які його війська вже захопили, інформує
Швидка втрата Москвою контролю над більш ніж 6 тисячами квадратних кілометрів території на північному сході України може говорити про те, що армія Росії вже вичерпала себе як наступальна сила на найближче майбутнє. А це означає, що Владіміру Путіну доведеться обмежитися лише обороною на вже захоплених територіях, що робить його армію уразливою до додаткових поразок.
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В результаті в української армії, яка й сама понесла значні втрати, з’явилося вікно можливостей для відновлення контролю над більшою частиною територій, перш ніж почнеться зима. Нові успіхи України, зокрема навколо Херсона, ще більше підірвуть російську мораль і збільшать тиск на Путіна, який вже зіштовхнувся з закликами російських «яструбів» провести загальну мобілізацію. Однак, вона може виявитися політично токсичною для його режиму.
Швидке падіння російського фронту в Харківській області «відображає спектр проблем з живою силою і низькою мораллю в перевантаженій російській армії», - сказав військовий аналітик центру CNA Майкл Кофман.
«Російський військовий підхід принципово нежиттєздатний. Російські сили зіштовхнулися з виснаженням, проблемами з забезпеченням і стрімкою деградацією бойової ефективності», - сказав експерт.