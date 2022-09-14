WP: Армія Росії вичерпала себе, стрімка втрата територій в Україні це доводить

Швидка втрата Москвою контролю над більш ніж 6 тисячами квадратних кілометрів території на північному сході України може говорити про те, що армія Росії вже вичерпала себе як наступальна сила на найближче майбутнє. А це означає, що Владіміру Путіну доведеться обмежитися лише обороною на вже захоплених територіях, що робить його армію уразливою до додаткових поразок.

Про це пише Washington Post з посиланням на військових аналітиків. Ця ситуація стала протверезною реальністю для Путіна, чиї війська перетнули кордону України 24 лютого з завданням «демілітаризувати» і «денацифікувати» сусідню країну, але вже через п’ять тижнів були змушені відступити від Києва, щоб зосередитися на розширенні контролю над Донбасом, знищуючи все на своєму шляху артилерією. Українська армія перекреслює деякі російські завоювання на сході. В цей час Путін зіштовхнувся з проблемою поповнення виснажених російських військ і забезпечення їх технікою до такого рівня, щоб вони знову могли перейняти ініціативу на полі битви.

В результаті в української армії, яка й сама понесла значні втрати, з’явилося вікно можливостей для відновлення контролю над більшою частиною територій, перш ніж почнеться зима. Нові успіхи України, зокрема навколо Херсона, ще більше підірвуть російську мораль і збільшать тиск на Путіна, який вже зіштовхнувся з закликами російських «яструбів» провести загальну мобілізацію. Однак, вона може виявитися політично токсичною для його режиму.

Швидке падіння російського фронту в Харківській області «відображає спектр проблем з живою силою і низькою мораллю в перевантаженій російській армії», - сказав військовий аналітик центру CNA Майкл Кофман.

«Російський військовий підхід принципово нежиттєздатний. Російські сили зіштовхнулися з виснаженням, проблемами з забезпеченням і стрімкою деградацією бойової ефективності», - сказав експерт.