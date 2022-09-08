Міноборони, командування ТрО та ОВА спростували причетність Корбана до оборони Дніпра - ЗМІ

корбан

Геннадій Корбан не обіймає жодних посад у структурах Міністерства оборони України, Сил територіальної оборони ЗСУ та Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Як повідомляє УНІАН, про це йдеться в офіційних відповідях згаданих відомств на депутатське звернення народного депутата Микити Потураєва. Копії документів опублікував у своєму Facebook активіст, голова громадської організації "Антикорупційна платформа "Дніпро без корупції" Денис Розов.

"За наявною обліковою інформацією Корбан Г. О. не працює та не проходить військову службу в апараті Міноборони, а також у військових частинах, закладах (установах), безпосередньо підпорядкованих оборонному відомству", – йдеться в офіційній відповіді міністра оборони Олексія Резнікова.

У командуванні Сил ТрО, своєю чергою, зазначили, що для ведення та управління національним спротивом на Дніпропетровщині створений об’єднаний штаб територіальної оборони, що підпорядковується командувачу оперативного угрупування військ "Дніпро" оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця". Геннадій Корбан до діяльності цього штабу стосунку не має, – повідомив керівник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України бригадний генерал Сергій Собко.

"Інформація із зазначених у зверненні питань в обласній військовій адміністрації відсутня", – йдеться у відповіді керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. Очільник області також нічого не знає про роль Геннадія Корбана у структурі Сил територіальної оборони. Своєю чергою, зазначає, що згідно з законом "Про основи національного спротиву" штаб територіальної оборони області очолює керівник ОВА, тобто, власне сам Валентин Резніченко.

"Відповіді однозначні. Висновки можете зробити самі", – коментує заяви військового командування Денис Розов.

Зазначимо, що сам Геннадій Корбан у своїх останніх інтерв’ю називав себе "головою Штабу оборони Дніпра та області". Також мер Дніпра Борис Філатов у відкритому листі до президента Володимира Зеленського з проханням повернути Корбану громадянство назвав бізнесмена "головою штабу тероборони Дніпра". Раніше у Силах тероборони ЗСУ вже спростовували причетність Корбана до свого керівництва. Офіційну відповідь надавав керівник Регіонального управління ТрО "Схід" Валерій Курач.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство Геннадія Корбана – на підставі наявності у бізнесмена паспортів інших держав. 22 липня Корбану відмовили у в’їзді на територію України через анулювання паспорта. Колишній заступник керівника Дніпропетровської ОДА звернувся до президента, назвавши інцидент "непорозумінням".

На думку політичного експерта Олега Лісного, позбавлення Корбана громадянства могло бути вимогою західних партнерів, які раніше висловлювали занепокоєння через існування в Україні "регіональних олігархічних мереж", у контексті чого згадували про Геннадія Корбана та його неформальний вплив на владу в Дніпрі.


user, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Міноборони РФ ненавмисно підтвердило просування ЗСУ на заході Херсонщини – ISWМіноборони РФ ненавмисно підтвердило просування ЗСУ на заході Херсонщини – ISW
Службу не проходив, на посади не призначався: активіст опублікував відповіді щодо Корбана з Міноборони і ЗСУСлужбу не проходив, на посади не призначався: активіст опублікував відповіді щодо Корбана з Міноборони і ЗСУ
Уоллес залишився міністром оборони, а Клеверлі очолить МЗС: Трасс сформувала кабінет міністрівУоллес залишився міністром оборони, а Клеверлі очолить МЗС: Трасс сформувала кабінет міністрів
У Міноборони відреагували на нові закупівлі росії: "Радянська зброя вичерпала свій потенціал"У Міноборони відреагували на нові закупівлі росії: "Радянська зброя вичерпала свій потенціал"
У ДПСУ заявили про посилення оборони північного кордону: чи пов'язано це з білоруською загрозоюУ ДПСУ заявили про посилення оборони північного кордону: чи пов'язано це з білоруською загрозою
Путін публічно схвалив діяльність військ «ЛДНР» і розкритикував російське МіноборониПутін публічно схвалив діяльність військ «ЛДНР» і розкритикував російське Міноборони
Не треба розповсюджувати фейки: заява Міноборони щодо постановки жінок на облікНе треба розповсюджувати фейки: заява Міноборони щодо постановки жінок на облік
Жінкам буде заборонено залишати Україну з 1 жовтня: у Міноборони прояснили деталі з військовозобов'язанимиЖінкам буде заборонено залишати Україну з 1 жовтня: у Міноборони прояснили деталі з військовозобов'язаними
Міноборони Британії пояснило, чому моральний дух військ РФ падаєМіноборони Британії пояснило, чому моральний дух військ РФ падає
Окупанти посилюють оборону берегової лінії Дніпра на двох напрямкахОкупанти посилюють оборону берегової лінії Дніпра на двох напрямках
Последние новости
Подгружаем последние новости