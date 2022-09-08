Міноборони, командування ТрО та ОВА спростували причетність Корбана до оборони Дніпра - ЗМІ

Геннадій Корбан не обіймає жодних посад у структурах Міністерства оборони України, Сил територіальної оборони ЗСУ та Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Як повідомляє УНІАН, про це йдеться в офіційних відповідях згаданих відомств на депутатське звернення народного депутата Микити Потураєва. Копії документів опублікував у своєму Facebook активіст, голова громадської організації "Антикорупційна платформа "Дніпро без корупції" Денис Розов.

"За наявною обліковою інформацією Корбан Г. О. не працює та не проходить військову службу в апараті Міноборони, а також у військових частинах, закладах (установах), безпосередньо підпорядкованих оборонному відомству", – йдеться в офіційній відповіді міністра оборони Олексія Резнікова.

У командуванні Сил ТрО, своєю чергою, зазначили, що для ведення та управління національним спротивом на Дніпропетровщині створений об’єднаний штаб територіальної оборони, що підпорядковується командувачу оперативного угрупування військ "Дніпро" оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця". Геннадій Корбан до діяльності цього штабу стосунку не має, – повідомив керівник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України бригадний генерал Сергій Собко.

"Інформація із зазначених у зверненні питань в обласній військовій адміністрації відсутня", – йдеться у відповіді керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. Очільник області також нічого не знає про роль Геннадія Корбана у структурі Сил територіальної оборони. Своєю чергою, зазначає, що згідно з законом "Про основи національного спротиву" штаб територіальної оборони області очолює керівник ОВА, тобто, власне сам Валентин Резніченко.

"Відповіді однозначні. Висновки можете зробити самі", – коментує заяви військового командування Денис Розов.

Зазначимо, що сам Геннадій Корбан у своїх останніх інтерв’ю називав себе "головою Штабу оборони Дніпра та області". Також мер Дніпра Борис Філатов у відкритому листі до президента Володимира Зеленського з проханням повернути Корбану громадянство назвав бізнесмена "головою штабу тероборони Дніпра". Раніше у Силах тероборони ЗСУ вже спростовували причетність Корбана до свого керівництва. Офіційну відповідь надавав керівник Регіонального управління ТрО "Схід" Валерій Курач.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство Геннадія Корбана – на підставі наявності у бізнесмена паспортів інших держав. 22 липня Корбану відмовили у в’їзді на територію України через анулювання паспорта. Колишній заступник керівника Дніпропетровської ОДА звернувся до президента, назвавши інцидент "непорозумінням".

На думку політичного експерта Олега Лісного, позбавлення Корбана громадянства могло бути вимогою західних партнерів, які раніше висловлювали занепокоєння через існування в Україні "регіональних олігархічних мереж", у контексті чого згадували про Геннадія Корбана та його неформальний вплив на владу в Дніпрі.