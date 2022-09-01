Макрон обіцяє не допустити перемоги Росії у війні в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер 1 вересня пообіцяв продовжувати гуманітарну, економічну та військову підтримку України з боку Франції та зміцнювати європейську єдність, щоб чинити тиск на Росію та не дати їй виграти війну в цій країні, повідомляє AP NEWS .

"Ми не можемо дозволити Росії виграти війну військовим шляхом", - сказав Макрон, виступаючи перед французькими послами в Єлисейському палаці.

Він поставив за мету допомогти Україні або здобути військову перемогу, або опинитися в сильній позиції для досягнення "світу шляхом переговорів".

"Ми маємо бути готовими до тривалої війни", - сказав Макрон, додавши, що це буде пов'язано з ескалацією напруженості навколо ядерних електростанцій України.

Макрон сказав, що Франція рішуче підтримує місію Міжнародної агенції з атомної енергії, яка прибула у четвер на Запорізьку АЕС для оцінки її безпеки. Французький президент припустив, що зателефонує своєму російському колегі Володимиру Путіну після завершення роботи місії МАГАТЕ.

Макрон заприсягся "продовжувати розмову" з Росією, незважаючи на критику з боку деяких країн, особливо у Східній Європі, які відстоюють жорстку позицію щодо Москви. "Ми маємо зробити все, щоб світ шляхом переговорів став можливим", коли Росія та Україна будуть готові сісти за стіл переговорів, сказав він.

"Ми не повинні допустити розколу Європи" через війну в Україні та її наслідки, сказав Макрон, додавши, що ЄС не повинен приєднуватися до "паліїв війни" або дозволяти країнам Східної Європи діяти поодинці на підтримку Києва.

У майже двогодинній промові, покликаній позначити цілі французької дипломатії на наступний рік, Макрон високо оцінив погляди, висловлені канцлером Німеччини Олафом Шольцем раніше цього тижня в Празі як "повністю відповідні" його власному заклику до створення сильнішої, незалежної та сувереннішої Європи.