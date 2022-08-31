В США підтверили передачу Іраном безпілотників для війни Росії в Україні

Інформацію підтвердили офіційні особи.

Головний заступник речника Державного департаменту Ведант Патель підтвердив, що США вважають, що Росія отримала безпілотні літальні апарати від Ірану та має намір використовувати їх для здійснення атак з повітря, радіоелектронної боротьби та цілевказування для артилерії на полі бою в Україні.

«Російські військові страждають від значної нестачі обладнання частково через санкції та експортний контроль, що змушує Росію покладатися щодо поставок обладнання на ненадійні країни, такі як Іран», — заявив Патель під час брифінгу у вівторок, інформує ZN.ua.

Він наголосив, що США продовжать санкційну політику щодо Росії та Ірану і підтримуватимуть партнерів проти іранської загрози.

Як повідомили офіційні особи, Росія транспортувала безпілотники з іранського аеродрому вантажними літаками в середині серпня.

Інформацію підтвердила і речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

«США вважають, що Росія офіційно придбала безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed. Обидва типи БПЛА, або безпілотних літальних апаратів, здатні нести високоточні боєприпаси та можуть використовуватися для спостереження», — заявила вона.

Нагадаємо, що днем раніше на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявляв, що Росія та Іран досі ведуть перемовини щодо безпілотників, однак поставок ще не було.

Видання The Washington Post першим повідомило, що безпілотники були передані в Росію.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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