Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима

В Україні триває військовий стан та загальна мобілізація. Повістки у військкомати вручаються повсюдно. Однак іноді при видачі документа допускаються помилки. Ситуацію пояснив юрист Андрій Новак.

Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима

Загальна мобілізація передбачає призов до армії чоловіків віком 18-60 років. Закон не забороняє вручати повістки військовозобов'язаним особам у чергах, на блокпостах, торгових центрах та просто на вулицях.

Адвокат Андрій Новак вказав на важливий момент – видачу повісток силами ТРО та співробітниками національної поліції. За його словами, це є порушенням. Справа в тому, що відповідні підрозділи можуть лише супроводжувати уповноважених вручати повістки, серед яких представники військкоматів.

Юрист підкреслив, що повістки не повинні надсилати поштою або залишати під дверима. Зазначено, що згідно із законом, документ мають вручити військовозобов'язаному особисто. Чоловік має підтвердити отримання повістки своїм підписом.

Українці повідомляють, що їх викликають до військкоматів телефоном, а також через месенджери. Новак зазначив, що такі методи заборонені, тому можна ігнорувати подібні повідомлення та дзвінки, а також не реагувати на повістки, що залишилися під дверима. За це не повинно бути покарання.

Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима

Правозахисник нагадав, що на повістці мають бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного, дата його народження, місце реєстрації, а також підпис начальника територіального центру комплектування та печатка.

Раніше повідомлялося, що військовий облік та мобілізація жінок в Україні перенесені з 1 жовтня на 1 січня.


Ловіцька Леся, Тудей





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