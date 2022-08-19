У Німеччині захотіли запустити "Північний потік-2", на заклики відповів Кулеба: "Це нагадує наркоманію"

У Німеччині захотіли запустити "Північний потік-2", на заклики відповів Кулеба: "Це нагадує наркоманію"

Вольфганг Кубики, віце-спікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, що входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії до України.

Свою ідею він висловив у інтерв'ю RND.

"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2"", - сказав Кубики.

"Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозних збитків", - додав німецький високопоставлений політик.

Кубики зазначив, що ці завдання є першочерговими для федерального уряду.

"Щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, ми зможемо знову закрити "Північний потік-2", - сказав віце-спікер Бундестагу.

Северный поток,

У свою чергу міністр іноземних справ Дмитро Кулеба дуже чітко висловився про газонюхів, які хочуть запустити Північний потік-2:

«Заклики деяких німецьких політиків ненадовго запустити ПП-2, а потім закрити, абсолютно нераціональні. Це нагадує наркоманію, коли людина каже «Останній раз!» не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного «останнього разу». Залежність від російського газу вбиває!», - написав він у Твіттері.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
Ердоган і Гутерріш не схиляли Зеленського до поступок Росії – КулебаЕрдоган і Гутерріш не схиляли Зеленського до поступок Росії – Кулеба
Зняття обмежень на виїзд за кордон чоловіків: Зеленський відповів на петицію українцівЗняття обмежень на виїзд за кордон чоловіків: Зеленський відповів на петицію українців
Кулеба розповів, чи досі Китай дотримується нейтралітету в питанні війни проти УкраїниКулеба розповів, чи досі Китай дотримується нейтралітету в питанні війни проти України
Кулеба оцінив позицію Ердогана щодо війни Росії проти України: "Традиції османської дипломатії"Кулеба оцінив позицію Ердогана щодо війни Росії проти України: "Традиції османської дипломатії"
Коли закінчиться війна проти України? Кулеба виступив з заявоюКоли закінчиться війна проти України? Кулеба виступив з заявою
Українська дипломатія позбулася комплексу меншовартості — КулебаУкраїнська дипломатія позбулася комплексу меншовартості — Кулеба
Foreign Affairs: Німеччині вигідно, щоб Україна перемогла у війні, але чому її допомога така скупа?Foreign Affairs: Німеччині вигідно, щоб Україна перемогла у війні, але чому її допомога така скупа?
Кулеба порадив росіянам, які незадоволені перспективою заборони на в’їзд в Європу, скаржитися в КремльКулеба порадив росіянам, які незадоволені перспективою заборони на в’їзд в Європу, скаржитися в Кремль
Взимку у Німеччині очікують збільшення числа біженців з України і готові їх прийматиВзимку у Німеччині очікують збільшення числа біженців з України і готові їх приймати
В Німеччині готують візит Штайнмаєра до УкраїниВ Німеччині готують візит Штайнмаєра до України
Последние новости
Подгружаем последние новости