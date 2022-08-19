У Німеччині захотіли запустити "Північний потік-2", на заклики відповів Кулеба: "Це нагадує наркоманію"

Вольфганг Кубики, віце-спікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, що входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії до України.

Свою ідею він висловив у інтерв'ю RND.

"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2"", - сказав Кубики.

"Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозних збитків", - додав німецький високопоставлений політик.

Кубики зазначив, що ці завдання є першочерговими для федерального уряду.

"Щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, ми зможемо знову закрити "Північний потік-2", - сказав віце-спікер Бундестагу.

У свою чергу міністр іноземних справ Дмитро Кулеба дуже чітко висловився про газонюхів, які хочуть запустити Північний потік-2:

«Заклики деяких німецьких політиків ненадовго запустити ПП-2, а потім закрити, абсолютно нераціональні. Це нагадує наркоманію, коли людина каже «Останній раз!» не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного «останнього разу». Залежність від російського газу вбиває!», - написав він у Твіттері.