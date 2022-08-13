ФБР знайшла у Трампа 11 комплектів секретних документів — The Wall Street Journal

Під час обшуків у колишнього президента США Дональда Трампа Федеральне бюро розслідувань виявило 11 комплектів секретних документів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Частина знайдених у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго документів була маркована як «цілком таємні» і призначалися для доступу лише у спеціальних державних установах.

Агенти Федерального бюро розслідувань вилучили близько 20 ящиків із речами, підшивки фотографій, рукописну записку, а також помилування соратника пана Трампа Роджера Стоуна. Крім того, у списку була інформація про президента Франції. Слідство отримало чотири комплекти цілком секретних документів, три комплекти секретних документів і комплекти конфіденційних документів. Опис вилучених паперів займає три сторінки, повідомляє видання.

За словами адвоката Трампа, він використовував свої повноваження для розсекречення деяких матеріалів до того, як залишив посаду. Водночас, незважаючи на те, що президент має повноваження розсекречувати документи, існують федеральні правила, які визначають відповідні механізми для цього.