ФБР знайшла у Трампа 11 комплектів секретних документів — The Wall Street Journal

Крім іншого, у списку була інформація про президента Франції, інформує ZN.ua.

Під час обшуків у колишнього президента США Дональда Трампа Федеральне бюро розслідувань виявило 11 комплектів секретних документів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Частина знайдених у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго документів була маркована як «цілком таємні» і призначалися для доступу лише у спеціальних державних установах.

Агенти Федерального бюро розслідувань вилучили близько 20 ящиків із речами, підшивки фотографій, рукописну записку, а також помилування соратника пана Трампа Роджера Стоуна. Крім того, у списку була інформація про президента Франції. Слідство отримало чотири комплекти цілком секретних документів, три комплекти секретних документів і комплекти конфіденційних документів. Опис вилучених паперів займає три сторінки, повідомляє видання.

За словами адвоката Трампа, він використовував свої повноваження для розсекречення деяких матеріалів до того, як залишив посаду. Водночас, незважаючи на те, що президент має повноваження розсекречувати документи, існують федеральні правила, які визначають відповідні механізми для цього.

За повідомленням Міністерства юстиції США, обшук став результатом багатотижневих зусиль отримати документи, які залишилися у розпорядженні Трампа.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Очільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку УкраїниОчільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку України
Блок рекламы


Похожие новости
ФБР провело обшук у маєтку Дональда ТрампаФБР провело обшук у маєтку Дональда Трампа
Виїзд чоловіків за кордон: у сильної статі знайшлася ще одна можливість покинути УкраїнуВиїзд чоловіків за кордон: у сильної статі знайшлася ще одна можливість покинути Україну
«Мирний план» Трампа для України: віддати Крим та відмовитися від НАТО«Мирний план» Трампа для України: віддати Крим та відмовитися від НАТО
В ЄС відреагували на рішення Косово відкласти заміну сербських документів до вересняВ ЄС відреагували на рішення Косово відкласти заміну сербських документів до вересня
Росія знайшла спосіб дискредитувати міжнародний трибунал щодо її нападу на Україну — ОПОРАРосія знайшла спосіб дискредитувати міжнародний трибунал щодо її нападу на Україну — ОПОРА
Померла перша дружина Трампа, яка народила йому трьох дітейПомерла перша дружина Трампа, яка народила йому трьох дітей
Понад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ та 50 машин з пальним: Хлань про втрати росіян у Новій КаховціПонад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ та 50 машин з пальним: Хлань про втрати росіян у Новій Каховці
Втрати боєкомплектів ще не досягли критичної межі, запасів в росіян забагато – ГайдайВтрати боєкомплектів ще не досягли критичної межі, запасів в росіян забагато – Гайдай
Російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу – The Wall Street JournalРосійські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу – The Wall Street Journal
Байден має намір пом'якшити обмеження на імпорт товарів із Китаю для стримування інфляції – The Wall Street Journal.Байден має намір пом'якшити обмеження на імпорт товарів із Китаю для стримування інфляції – The Wall Street Journal.
Последние новости
Подгружаем последние новости