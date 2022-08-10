Рада готується продовжити мобілізацію та військовий стан, що відомо про терміни: "На жаль..."

На найближчому пленарному засіданні Парламент знову продовжить строк дії воєнного стану в Україні.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив народний депутат України, перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк

За його словами, відповідний Указ Президента буде внесений на затвердження Ради протягом найближчих днів.

«Це буде вже 4-е продовження за цей рік. Останній раз дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня. Поки строк продовження невідомий, але очікується що він, на жаль, буде також достатньо довгим», - підкреслив Железняк.

Також нардеп попередив, що також варто очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану.

«Може бути альтернатива - будь ласка, йдіть, допомагайте тим хлопцям, які на фронті. Роботи в країні дуже-дуже багато. Нема чого ховатися за жіночою спідницею і тікати з країни. Треба допомагати», - підкреслив Данілов.