Уряд планує заборонити цьогорічне паломництво хасидів до Умані

Паломництво хасидів до Умані з нагоди Рош га-Шана цьогоріч не відбудеться. За інформацією ZN.UA з джерел у Кабміні, уряд має твердий намір заборонити паломницькі відвідання хасидами Умані, оскільки через російські прильоти це може бути надзвичайно небезпечно. Однак, ще не обрано остаточну форму реалізації цього рішення: силами МВС чи забороною перетину кордону традиційним 30 тисячам паломників.

Як заявив посол України в державі Ізраїль Євген Корнійчук, російська ракета, що влучила в об’єкт інфраструктуру поруч з містом Умань, могла спричинити багато смертей під час паломництва хасидів у місяць Тишрей, інформує ZN.ua .

«Біля Умані влучила російська ракета, що завдало шкоди цивільній інфраструктурі. Якщо б такі напади з боку Росії сталися в місяці Тишрей, вони могли б спричинити, не дай Боже, багато смертельних випадків серед євреїв, які відвідують Умань з усього світу», - заявив глава диппредставництва, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook .