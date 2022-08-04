Китай почав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню, заявили державні ЗМІ КНР , повідомляє The Guardian .

Зазначається, що навчання триватимуть до опівдня 7 серпня. У КНР заявили, що для бойових навчань було вибрано шість основних районів навколо острова, і протягом цього періоду всі кораблі та літаки не повинні заходити у відповідні морські райони та повітряний простір.

Шість визначених зон оточують острів, місцями перекриваючи територіальні води Тайваню. Деякі також знаходяться дуже близько до ключових портів, і влада острова звинуватила китайську армію у фактичній блокаді.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що його збройні сили «діють у звичному режимі» та контролюють ситуацію.

«Ми не шукаємо ніякої ескалації, але ми не відступаємо, коли йдеться про нашу безпеку та суверенітет», — заявили в міністерстві.