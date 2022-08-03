Турбіну для "Північного потоку" готові повернути Канаді: Шольц та Siemens Energy звинуватили Росію у затягуванні ремонту
Турбіна для газопроводу прибула до Німеччини 18 липня.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні заявив, що турбіна, що знаходиться в Німеччині, для «Північного потоку», яку Канада погодилася поставити всупереч антиросійським санкціям, готова до експлуатації. Про це він повідомив під час особистого планового
За його словами, з боку ФРН «немає причин», через які турбіна не могла б бути відправлена до Росії, додав Шольц.
При цьому глава Siemens Energy стверджує, що для транспортування турбіни для Північного потоку досі не вистачає документів із Росії.
Щодо сертифікації «Північного потоку - 2», який було припинено, Шольц додав, що Росія має інші потужності для постачання газу до Європи.
Крім того, вчора Шольц заявив, що вважає за вірне повернення Канадою газової турбіни для Nord Stream 1, і додав, що західні санкції залишаються в силі. Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню