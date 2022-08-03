Турбіну для "Північного потоку" готові повернути Канаді: Шольц та Siemens Energy звинуватили Росію у затягуванні ремонту

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні заявив, що турбіна, що знаходиться в Німеччині, для «Північного потоку», яку Канада погодилася поставити всупереч антиросійським санкціям, готова до експлуатації. Про це він повідомив під час особистого планового огляду турбіни.

За його словами, з боку ФРН «немає причин», через які турбіна не могла б бути відправлена до Росії, додав Шольц.

При цьому глава Siemens Energy стверджує, що для транспортування турбіни для Північного потоку досі не вистачає документів із Росії.

Щодо сертифікації «Північного потоку - 2», який було припинено, Шольц додав, що Росія має інші потужності для постачання газу до Європи.