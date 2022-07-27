Спартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні
Конгресвумен відправила адміністрації Байдена новий лист, інформує
Конгресвумен Вікторія Спартц надіслала нового листа президенту США Джо Байдену, щоб звернути увагу на останні події в Україні, включно з додатковими занепокоєннями навколо керівника ОП Андрія Єрмака. Вона закликала адміністрацію США створити спільну оперативну групу в Міністерстві оборони для реалізації узгодженої стратегії щодо України, належного нагляду за критичною інфраструктурою та впорядкування логістики летальної допомоги, яка надається Україні. Лист опублікований на
За її словами, новий лист є продовженням звернення до адміністрації Байдена від 8 липня, у якому вона просила адміністрацію США «відзвітувати» перед Конгресом про Андрія Єрмака.
«Відсутність призначення очільника САП, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена», - написала Спартц.