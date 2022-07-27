Спартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні

Конгресвумен відправила адміністрації Байдена новий лист, інформує ZN.ua.

Спартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні
© Getty Images

Конгресвумен Вікторія Спартц надіслала нового листа президенту США Джо Байдену, щоб звернути увагу на останні події в Україні, включно з додатковими занепокоєннями навколо керівника ОП Андрія Єрмака. Вона закликала адміністрацію США створити спільну оперативну групу в Міністерстві оборони для реалізації узгодженої стратегії щодо України, належного нагляду за критичною інфраструктурою та впорядкування логістики летальної допомоги, яка надається Україні. Лист опублікований на сайті Спартц.

За її словами, новий лист є продовженням звернення до адміністрації Байдена від 8 липня, у якому вона просила адміністрацію США «відзвітувати» перед Конгресом про Андрія Єрмака.

«Відсутність призначення очільника САП, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена», - написала Спартц.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Експерти пояснили, в яких випадках Росія може завдати ядерний удар по УкраїніЕксперти пояснили, в яких випадках Росія може завдати ядерний удар по Україні
В Україні зменшилася кількість громадян, які хочуть переїхати за кордонВ Україні зменшилася кількість громадян, які хочуть переїхати за кордон
Число "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в УкраїніЧисло "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в Україні
Уряд ФРН схвалив продаж Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze2000 – SpiegelУряд ФРН схвалив продаж Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze2000 – Spiegel
The Atlantic: Радник Байдена пояснив, як перемога України над РФ вплине на долю ТайванюThe Atlantic: Радник Байдена пояснив, як перемога України над РФ вплине на долю Тайваню
В ЄС похвалили Україні за виконання Угоди про асоціаціюВ ЄС похвалили Україні за виконання Угоди про асоціацію
В Україні лінія фронту вже півтора тижні є статичноюВ Україні лінія фронту вже півтора тижні є статичною
NYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причинуNYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причину
Як не потрапити у рабство: в Україні запустили кампанію з протидії торгівлі людьмиЯк не потрапити у рабство: в Україні запустили кампанію з протидії торгівлі людьми
Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повісткиМобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повістки
Последние новости
Подгружаем последние новости