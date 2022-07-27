Спартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні

Конгресвумен Вікторія Спартц надіслала нового листа президенту США Джо Байдену, щоб звернути увагу на останні події в Україні, включно з додатковими занепокоєннями навколо керівника ОП Андрія Єрмака. Вона закликала адміністрацію США створити спільну оперативну групу в Міністерстві оборони для реалізації узгодженої стратегії щодо України, належного нагляду за критичною інфраструктурою та впорядкування логістики летальної допомоги, яка надається Україні. Лист опублікований на сайті Спартц.

За її словами, новий лист є продовженням звернення до адміністрації Байдена від 8 липня, у якому вона просила адміністрацію США «відзвітувати» перед Конгресом про Андрія Єрмака.

«Відсутність призначення очільника САП, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена», - написала Спартц.