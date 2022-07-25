В ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифри

Реальна кількість жертв — значно більше.

В ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифри
© 112 Україна

За п’ять місяців, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, жертви серед цивільних становлять щонайменше 11862 особи, з них 5237 — загиблі. Про це йдеться у повідомленні управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2019 чоловіків, 1379 жінок, 164 хлопчики та 143 дівчинки. Ще понад 1500 загиблих лишаються невстановленими.

«Серед 7035 поранених 215 хлопчиків та 150 дівчаток, а також 195 дітей, стать яких поки не вдалося встановити», — додали в управлінні Верховного комісара.

За останній місяць кількість жертв серед цивільного населення сягнула 1165: 285 вбитих та 880 поранених. При цьому, російська агресія за місяць забрала життя щонайменше 14 дітей.

В ООН наголошують, що фактичні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, неможливе, а чимало звітів все ще очікують підтвердження. Йдеться, наприклад, про Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Наприкінці червня в ООН оприлюднили доповідь за наслідками війни в Україні.

За матеріалами: Сайт ООН /

Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами
Блок рекламы


Похожие новости
Словаччина готова обговорювати надання Україні винищувачів МіГ-29Словаччина готова обговорювати надання Україні винищувачів МіГ-29
Focus: Кремль блефує, коли погрожує Україні поваленням владиFocus: Кремль блефує, коли погрожує Україні поваленням влади
Bloomberg: Війна в Україні може перейти на наступний етапBloomberg: Війна в Україні може перейти на наступний етап
Мобілізація в Україні: чи можуть направити на передову без бойового досвідуМобілізація в Україні: чи можуть направити на передову без бойового досвіду
У міноборони Росії зганьбилися з черговою "перемогою" в Україні: не врахували, що всі ракети збило ППОУ міноборони Росії зганьбилися з черговою "перемогою" в Україні: не врахували, що всі ракети збило ППО
Росія має повернути все, що окупувала: цього разу Кіссінджер застеріг Захід від територіальних поступок в УкраїніРосія має повернути все, що окупувала: цього разу Кіссінджер застеріг Захід від територіальних поступок в Україні
Зранку окупнати недорахувались танків, літака, РСЗВ і не лише: Генштаб ЗСУ назвав втрати ворогаЗранку окупнати недорахувались танків, літака, РСЗВ і не лише: Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога
Подоляк відповів на пропозицію Лаврова «допомогти Україні змінити режим»Подоляк відповів на пропозицію Лаврова «допомогти Україні змінити режим»
Латвія закликала надати Україні більше РСЗВ HIMARSЛатвія закликала надати Україні більше РСЗВ HIMARS
В ОП розповіли, скільки західні союзники передадуть Україні HIMARSВ ОП розповіли, скільки західні союзники передадуть Україні HIMARS
Последние новости
Подгружаем последние новости