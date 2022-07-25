В ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифри

За п’ять місяців, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, жертви серед цивільних становлять щонайменше 11862 особи, з них 5237 — загиблі. Про це йдеться у повідомленні управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

За підтвердженими даними ООН , загинуло 2019 чоловіків, 1379 жінок, 164 хлопчики та 143 дівчинки. Ще понад 1500 загиблих лишаються невстановленими.

«Серед 7035 поранених 215 хлопчиків та 150 дівчаток, а також 195 дітей, стать яких поки не вдалося встановити», — додали в управлінні Верховного комісара.

За останній місяць кількість жертв серед цивільного населення сягнула 1165: 285 вбитих та 880 поранених. При цьому, російська агресія за місяць забрала життя щонайменше 14 дітей.

В ООН наголошують, що фактичні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, неможливе, а чимало звітів все ще очікують підтвердження. Йдеться, наприклад, про Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.