В ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифри
Реальна кількість жертв — значно більше.
За п’ять місяців, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, жертви серед цивільних становлять щонайменше 11862 особи, з них 5237 — загиблі. Про це йдеться у
Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.
За підтвердженими даними ООН, загинуло 2019 чоловіків, 1379 жінок, 164 хлопчики та 143 дівчинки. Ще понад 1500 загиблих лишаються невстановленими.
«Серед 7035 поранених 215 хлопчиків та 150 дівчаток, а також 195 дітей, стать яких поки не вдалося встановити», — додали в управлінні Верховного комісара.
За останній місяць кількість жертв серед цивільного населення сягнула 1165: 285 вбитих та 880 поранених. При цьому, російська агресія за місяць забрала життя щонайменше 14 дітей.
В ООН наголошують, що фактичні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, неможливе, а чимало звітів все ще очікують підтвердження. Йдеться, наприклад, про Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.
Наприкінці червня в ООН оприлюднили доповідь за наслідками війни в Україні.