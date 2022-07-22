Система капіталізму набагато стійкіша, - економіст Ярослав Романчук

Економіст Ярослав Романчук розповів, що капіталізм, на відміну від соціалізму, є набагато стійкішим, а також передбачає безліч прав та свобод людини.

Про це він розповів на каналі Павла Себастьяновича .

«Система капіталізму набагато стійкіша, тому що помилка навіть найбільшого власника підприємства не веде до банкрутства чи до кризи всієї системи», - сказав Ярослав Романчук.

За словами експерта, за соціалізму, коли існує лише державна власність, відбувається централізація помилки – якщо якийсь суб'єкт зазнає збитків, то це відбивається на всій системі, як це було за часів Радянського Союзу.

«У світі соціалістичні держави – це росія, Білорусь, Куба та Північна Корея, тобто країни, в якій немає свободи обміну, і де власність формально може бути, але режим обміну нею жорстко регламентовано», - зазначив Ярослав Романчук.

Як зазначив економіст, капіталізм – це коли людина може мати свободу вибору у тому числі й у політичній сфері, створювати громадські організації та виходити на мітинги, а також має право на економічну свободу, на свій бізнес тощо.