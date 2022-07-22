Система капіталізму набагато стійкіша, - економіст Ярослав Романчук

Система капіталізму набагато стійкіша, - економіст Ярослав Романчук

Економіст Ярослав Романчук розповів, що капіталізм, на відміну від соціалізму, є набагато стійкішим, а також передбачає безліч прав та свобод людини.

Про це він розповів на каналі Павла Себастьяновича.

«Система капіталізму набагато стійкіша, тому що помилка навіть найбільшого власника підприємства не веде до банкрутства чи до кризи всієї системи», - сказав Ярослав Романчук.

За словами експерта, за соціалізму, коли існує лише державна власність, відбувається централізація помилки – якщо якийсь суб'єкт зазнає збитків, то це відбивається на всій системі, як це було за часів Радянського Союзу.

«У світі соціалістичні держави – це росія, Білорусь, Куба та Північна Корея, тобто країни, в якій немає свободи обміну, і де власність формально може бути, але режим обміну нею жорстко регламентовано», - зазначив Ярослав Романчук.

Як зазначив економіст, капіталізм – це коли людина може мати свободу вибору у тому числі й у політичній сфері, створювати громадські організації та виходити на мітинги, а також має право на економічну свободу, на свій бізнес тощо.


user, politeka.net





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