Система капіталізму набагато стійкіша, - економіст Ярослав Романчук
Економіст Ярослав Романчук розповів, що капіталізм, на відміну від соціалізму, є набагато стійкішим, а також передбачає безліч прав та свобод людини.
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«Система капіталізму набагато стійкіша, тому що помилка навіть найбільшого власника підприємства не веде до банкрутства чи до кризи всієї системи», - сказав Ярослав Романчук.
За словами експерта, за соціалізму, коли існує лише державна власність, відбувається централізація помилки – якщо якийсь суб'єкт зазнає збитків, то це відбивається на всій системі, як це було за часів Радянського Союзу.
«У світі соціалістичні держави – це росія, Білорусь, Куба та Північна Корея, тобто країни, в якій немає свободи обміну, і де власність формально може бути, але режим обміну нею жорстко регламентовано», - зазначив Ярослав Романчук.
Як зазначив економіст, капіталізм – це коли людина може мати свободу вибору у тому числі й у політичній сфері, створювати громадські організації та виходити на мітинги, а також має право на економічну свободу, на свій бізнес тощо.