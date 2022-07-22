ОБСЄ прирівняла дії Росії в Україні до воєнних злочинів
Організація нарешті оприлюднила звіт за підсумками власного аналізу дій російських окупантів в Україні, інформує
Дії російських військових в Україні мають усі ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людства. Такі висновки
«Ведення військових дій РФ протягом звітного періоду характеризувалося загальним ігноруванням основних принципів розрізнення, пропорційності та заходів безпеки, передбачених міжнародним гуманітарним правом, що можна прирівняти до воєнних злочинів та злочинів проти людства», – говориться у документі.
У БДІПЛ зазначили, що дії РФ в Україні сприяють утворенню гуманітарної катастрофи на окупованих територіях та створюють небезпеку для цивільного населення, яке не може покинути зону бойових дій та постійно піддається обстрілам з боку росіян. Окремо у звіті виділили терористичні атаки окупантів на Маріупольський драмтеатр та вокзал у Краматорську, внаслідок яких загинули сотні мирних людей.