"Досить годувати Москву!": жителі Татарстану зажадали референдум

Активісти створили сайт, присвячений незалежності республіки Татарстан.

Вони вимагають повернути татарській мові статус державної, відновити посаду Президента Татарстану і передати республіці контроль над її ресурсами.

"Нас багато! Татари - другий за чисельністю етнос Росії. У нас багато грошей - ми 8 серед 85 економік в Росії. В нас багата культура. В нас розвинений туризм. До 14 грудня 2021 року у нас був свій президент. Нами може захоплюватись увесь світ!

Але чомусь ми дозволили Москві підкорити себе. Вивчення мови у школах обмежили. Вже немає посади президента. Нас виснажують, користуються нашою нафтою, с/г, усіма ресурсами регіону. У нас досі немає незалежності. Вимагати референдум справедливо! Досить годувати Москву!", - йдеться у повідомленні на сайті.

Республіка Татарстан може стати першою рушійною силою для краху «путінської імперії». Військові та політичні експерти, у тому числі російські, кажуть, що початком повномасштабної війни проти України, путін прирік росію на розпад. Бойові події та великі російські втрати лише спровокують республіки Росії до «параду суверенітетів».