"Досить годувати Москву!": жителі Татарстану зажадали референдум

"Досить годувати Москву!": жителі Татарстану зажадали референдум

Активісти створили сайт, присвячений незалежності республіки Татарстан.

Вони вимагають повернути татарській мові статус державної, відновити посаду Президента Татарстану і передати республіці контроль над її ресурсами.

"Нас багато! Татари - другий за чисельністю етнос Росії. У нас багато грошей - ми 8 серед 85 економік в Росії. В нас багата культура. В нас розвинений туризм. До 14 грудня 2021 року у нас був свій президент. Нами може захоплюватись увесь світ!

Але чомусь ми дозволили Москві підкорити себе. Вивчення мови у школах обмежили. Вже немає посади президента. Нас виснажують, користуються нашою нафтою, с/г, усіма ресурсами регіону. У нас досі немає незалежності. Вимагати референдум справедливо! Досить годувати Москву!", - йдеться у повідомленні на сайті.

Республіка Татарстан може стати першою рушійною силою для краху «путінської імперії». Військові та політичні експерти, у тому числі російські, кажуть, що початком повномасштабної війни проти України, путін прирік росію на розпад. Бойові події та великі російські втрати лише спровокують республіки Росії до «параду суверенітетів».


Алексей Ионов, politeka.net





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