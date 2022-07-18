В Чехії проходить виставка російської техніки, яку знищили в Україні

З 11 липня в столиці Чеської Республіки - Празі триває виставка російської військової техніки, знищеної Збройними Силами України, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За повідомленням відомства, на експозиції в Празі представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи і зенітно-ракетний комплекс «Бук», а також залишки ракет, що були випущені росіянами по українських містах.

Починаючи з 24 лютого, українськими військовими вже знищено понад 1,5 тисячі російських танків та більше 4 тисяч бронетранспортерів.

Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в Празі 7 (зупинка трамваю «Спарта», Letensk? pl??).