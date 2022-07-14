Мобілізація в Україні: скільки платять військовим

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, які введені через російську агресію. Багато військовозобов’язаних українців були призначені на службу під час мобілізації. Їм виплачується зарплата, що складається з двох частин. Особливості нарахування зарплати військовим пояснив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Скільки отримують військові в Україні

Виплати, які отримують військовослужбовці в Україні, складаються з двох частин:

Перша – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо.

Друга – грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.

Міністр оборони зазначив, що мобілізовані особи, які не беруть участь у бойових діях, отримують 30 тисяч гривень грошової винагороди на місяць.

Військовослужбовці, що беруть участь в активних бойових діях отримують 100 тисяч грн.

«Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць, або приблизно три тисячі гривень на день», – підкреслив Резніков.