Мобілізація в Україні: скільки платять військовим
Зарплата військовослужбовців складається з двох частин, інформує
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, які введені через російську агресію. Багато військовозобов’язаних українців були призначені на службу під час мобілізації. Їм виплачується зарплата, що складається з двох частин. Особливості нарахування зарплати військовим
Скільки отримують військові в Україні
Виплати, які отримують військовослужбовці в Україні, складаються з двох частин:
- Перша – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо.
- Друга – грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.
Міністр оборони зазначив, що мобілізовані особи, які не беруть участь у бойових діях, отримують 30 тисяч гривень грошової винагороди на місяць.
Військовослужбовці, що беруть участь в активних бойових діях отримують 100 тисяч грн.
«Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць, або приблизно три тисячі гривень на день», – підкреслив Резніков.