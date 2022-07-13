Доба на Миколаївщині: росіяни вбили жінку, спалили поля та влучили у лікарню

Віталі Кім повідомив, як минула доба у Миколаївській області, інформує ZN.ua.

Протягом доби російські окупанти обстрілювали Миколаївщину, у результаті загинула одна людина, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Крім того, через обстріли виникали пожежі, в тому числі горіло поле з пшеницею.

«Вчора, 12 липня, об 11:35 було завдано два ракетних удари по Баштанці Баштанської громади. Внаслідок чого загинула жінка. Також зруйновано котельню біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкоджено вікна в багатоповерхівці. Вночі, 13 липня були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає», – зазначив Кім.

Крім того, орієнтовно о 04:30, 13 липня, російські загарбники обстріляли село Широке Широківської громади. Обстріли були зафіксовані переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає. Також під ворожими обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ. В Березнегуватому у результаті обстрілів загорілося поле з пшеницею.

«Також вранці, 13 липня, орієнтовно о 05:03 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Влучання були по лікарні, житловим будинкам та поза межами населеного пункту. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо пошкоджень житлових будинків уточнюється», – додав голова ОВА.

У Миколаївському районі окупанти 12 липня о 12:15 обстріляли с. Лимани Галицинівської громади. У результаті відбулося займання на місцевому цвинтарі. Крім того, напередодні о 16:00 ворог обстріляв Шевченківську громаду. У результаті в с. Зоря пошкоджено житлові будинки, в с. Шевченкове загорілися поля з зерновими.

«У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», – підсумував Кім.





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