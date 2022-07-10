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2022-07-10
ООН зафіксувала в Україні вже 124 випадки сексуального насильства і це лише «верхівка айсберга»
Повноцінну картину сексуального насильства під час повномасштабної війни в Україні скласти на даний момент складно, оскільки багато жертв соромляться розповідати про те, що окупанти робили з ними, інформує
В Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни, повідомляє
За словами Паттен, ці дані - лише верхівка айсберга і не відображають реальних масштабів сексуального насильства в умовах війни Росії проти України. Серед причин, чому розслідувати зараз сексуальні насильства складно:
- страх жертв розкривати деталі збочень, яким окупанти піддавали їхні тіла;
- разом з тим - надто велика кількість заяв про сексуальні насильства, які слідчі не встигають обробляти (на деяких слідчих зараз припадає по 200 кримінальних проваджень);
- частина жертв насильства, що знаходяться на окупованих територіях, не мають змоги повідомити про злочини.
Анастасія Дейна, ZN.ua