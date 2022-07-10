ООН зафіксувала в Україні вже 124 випадки сексуального насильства і це лише «верхівка айсберга»

В Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни, повідомляє ООН із посиланням на дані спецпредставника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен.

За словами Паттен, ці дані - лише верхівка айсберга і не відображають реальних масштабів сексуального насильства в умовах війни Росії проти України. Серед причин, чому розслідувати зараз сексуальні насильства складно: