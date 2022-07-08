Резніков пропонує розміщувати оборонні підприємства в шахтах

Об'єкти оборонно-промислового комплексу України слід розміщувати у соляних шахтах. Це допоможе вберегти їх від ракетних ударів РФ , заявив міністр оборони Олексій Резніков під час онлайн-конференції "Будуємо разом" від Forbes Ukraine.

"Треба подивитися на наші шахти, на наші соляні розробки, де можна створити систему захисту для підприємств, які матимуть природний захист – ґрунтовий, базальтовий шар або подібне", – заявив міністр.

Резніков навів приклад Ізраїлю, який живе під постійною загрозою ракетного обстрілу, проте має безліч виробництв.

Чиновник прогнозує бум з будівництва бомбосховищ. "Так, як було раніше, більше не буде, це потрібно зрозуміти", - зазначив він.

Також, на думку міністра, Україні слід паралельно розвивати системи ППО/ПРО або закуповувати їх у партнерів.

«У нас і сьогодні вже є захист нашого неба… російські літаки бояться літати над Україною, але окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні з території РФ та Білорусі», - додав Резніков.

Треба зазначити, що практика будівництва військових заводів існує доволі давно. Так, Японія свій перший підземний завод з виробництва літаків побудувала ще в 30-х роках ХХ сторіччя. Особливої популярності будівництво таких підприємств набуло під час Другої світової війни. Спочатку війни будувала такі об’єкти як Британія, так і, починаючи з 1943 року, Німеччина. Деякі підприємства, зокрема у США , існують до сих пір.

Про необхідність розміщення українських оборонних підприємств говорять з початку російського вторгнення.