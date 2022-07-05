Російський міністр назвав росіян злиднями, які жмуться за кожен рубль

Чиновник явно ментально розділяє Камчатку і Росію, і впевнений, що російська людина здатна тільки "все остаточно зас...ти", інформує ZN.ua.

Російський міністр назвав росіян злиднями, які жмуться за кожен рубль
© Фото из открытых источников

Міністр природних ресурсів та екології Камчатського краю може позбутися посади за чесні, але різкі висловлювання у соцмережах про росіян. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, говорячи про неготовність Камчатки для масового туризму, крайовий міністр Олексій Кумарьков назвав росіян "саранчою жебракуватих пакетників, які жмуться за кожен рубль", - повідомляє ІА "Кам 24".

Фраза прозвучала у контексті відповіді віце-президенту Російського союзу туріндустрії Ольги Санаєвій.

Остання заявила про те, що тижневий відпочинок на Камчатці, враховуючи витрати на переліт, може коштувати туристу 45 тисяч рублів.

Кумарьков же засумнівався у доцільності таких дешевих турів для камчатської економіки.

"Нам, мешканцям Камчатки, навіщо це потрібно – щоб до нас їхали "за дешево"? Який буде толк для економіки та природи Камчатки, якщо сюди хлине саранча злиденних пакетників, які жмуться за кожен рубль? Ми вирішили розвинути масовий сегмент? А у нас розвинена для цього інфраструктура? Чудовий шанс нічого не заробити, але все остаточно засрати", – висловив упевненість чиновник.

Крім того, він заявив, що цих "деньжищ" у Петропавловську-Камчатському вистачить лише на нічліг та сніданок.

"Решту часу ви, бажаючи поїсти, ковтатимете слину, дивлячись на цінники і гуляючи по занедбаному місту", - написав міністр.

Слова чиновника спричинили скандал.

Губернатор Камчатки написав у своєму телеграм-каналі, що подібні висловлювання "звісно, не відповідають позиції Камчатського краю". В результаті він доручив "провести службову перевірку щодо Олексія Кумарькова щодо дотримання етики державного службовця, і вжити за підсумками суворих заходів дисциплінарного характеру".

Тим часом, за свою правду чиновник може і не відбутися "суворими заходами".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче відправити росіян на відпочинок на Далекий Схід замість поїздок на недоступні тепер більшості росіян зарубіжні курорти.

За словами Путіна, влада хоче "створювати умови, щоб дешевше можна було приїжджати на Далекий Схід".

По матерiалам: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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