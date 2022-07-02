Рятувальники завершили розбирати завали на місці зруйнованого ТЦ «Амстор» у Кременчуці

У суботу, 2 липня, рятувальники завершили розбирати завали ТЦ «Амстор» у Кременчуці, куди влучила ворожа ракета. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок обстрілу загинуло 19 осіб та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл. Всього до АРР залучалося понад 1 тис. 60 осіб та майже 140 од. техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 од. техніки», – зазначили в ДСНС.