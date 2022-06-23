Зеленський заявив про необхідність реформувати модель призову в Україні: за прикладом Ізраїлю

В Україні можуть змінити правила призову щодо молодих людей, які планують здобувати вищу освіту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до студентів Ізраїлю.

За його словами, зараз Україна розглядає модель призову, як в Ізраїлі, в якості однієї з можливих моделей для реформи безпеки в країні. При цьому Зеленський підкреслив, що зміни в даній сфері будуть прийматися після обговорень з громадськістю.

Президент підкреслив, що через вторгнення Росії сотням тисяч українців довелося не тільки взяти в руки зброю, а й навчитися нею користуватися в лавах територіальної оборони. Як результат, за підсумками війни в країні різко зросте число боєздатних людей, які вже отримали практичний досвід.

"Як раніше, з точки зору захисту нашої держави і армії, а також кількості військових, так вже не буде і підхід буде змінений і для студентства тощо", - підкреслив Зеленський.

Він звернув увагу на те, що сьогоднішня система освіти в Україні відрізняється від ізраїльської. Так, в Ізраїлі більшість майбутніх студентів все одно призиваються в армію або проходять альтернативну службу, у зв'язку з чим на перший курс університету багато ізраїльтян надходять вже в 23 роки.