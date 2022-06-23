Гинуть сотнями щодня: свіжі дані щодо втрат Росії на війні в Україні

В Україні триває 120-та доба війни з російськими окупантами. У нашій країні загинули вже близько 34 430 російських військових (минулої доби - 200) та знищено 1504 ворожих танка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 430 (+200) осіб,

танків ? 1 504 (+8) од.,

бойових броньованих машин ? 3 632 (+18) од.,

артилерійських систем – 756 (+4) од.,

РСЗВ - 240 (+1) од.

засобів ППО – 99 (+0) од.,

літаків – 216 (+0) од.,

вертольотів – 183 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),

крилатих ракет - 137(+0),

кораблів/катерів - 14 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5) од.,

спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу супротивник зазнав на Бахмутському напрямку.