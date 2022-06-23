Новостей.COM ⇒
2022-06-23
Гинуть сотнями щодня: свіжі дані щодо втрат Росії на війні в Україні
В Україні триває 120-та доба війни з російськими окупантами. У нашій країні загинули вже близько 34 430 російських військових (минулої доби - 200) та знищено 1504 ворожих танка.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34 430 (+200) осіб,
- танків ? 1 504 (+8) од.,
- бойових броньованих машин ? 3 632 (+18) од.,
- артилерійських систем – 756 (+4) од.,
- РСЗВ - 240 (+1) од.
- засобів ППО – 99 (+0) од.,
- літаків – 216 (+0) од.,
- вертольотів – 183 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),
- крилатих ракет - 137(+0),
- кораблів/катерів - 14 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 60 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу супротивник зазнав на Бахмутському напрямку.
Олена Руденко, Апостроф