Гинуть сотнями щодня: свіжі дані щодо втрат Росії на війні в Україні

В Україні триває 120-та доба війни з російськими окупантами. У нашій країні загинули вже близько 34 430 російських військових (минулої доби - 200) та знищено 1504 ворожих танка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 34 430 (+200) осіб,
  • танків ? 1 504 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин ? 3 632 (+18) од.,
  • артилерійських систем – 756 (+4) од.,
  • РСЗВ - 240 (+1) од.
  • засобів ППО – 99 (+0) од.,
  • літаків – 216 (+0) од.,
  • вертольотів – 183 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),
  • крилатих ракет - 137(+0),
  • кораблів/катерів - 14 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу супротивник зазнав на Бахмутському напрямку.


Олена Руденко, Апостроф





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