Немає жодного вцілілого будинку: у мережі показали наслідки "руського міра" в одному із сіл Київської області

У мережі показали понищене після окупації село Кухарі Вишгородського району Київської області. Населений пункт практично стертий з лиця землі, інформує Апостроф.

Відео оприлюднив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

Російські окупанти залишили по собі пошкоджені 307 житлових будинків, з яких 77 - зруйновані повністю. 172 громадян залишися без даху над головою. У результаті ворожих бомбардувань було знищено будівлі школи та амбулаторії, пошкоджено міст через річку Тетерів.

"Там не лишилося жодного вцілілого будинку, а більшість із них – зруйновані вщент. Населений пункт практично спорожнів", - йдеться у повідомленні.

У селі вже почали проводити роботи з відновлення постраждалих від обстрілів об'єкти.

На відео видно також спорудження модульного містечка для тимчасового проживання жителів.

Село Кухарі зайняте російськими військовими ЗСУ звільнили ще в середині березня.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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