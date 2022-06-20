ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ

Підрозділи Збройних Сил України відкинули російські окупаційні війська з першої лінії оборони на Херсонщині. Українські захисники на деяких напрямках перебувають вже за 10 кілометрів від тимчасово окупованого Херсону, інформує Апостроф .

Про це повідомив Радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань в етері телемарафону "Єдині новини", пишуть в "Оперативний ЗСУ".

Українські військові вибили ворога з його першої лінії оборони завдяки контрнаступальним діям. Разом з цим вони завдають точних ударів по військових складах російських окупантів, що знаходяться в тилу. Зараз росіяни намагаються прискорено зміцнювати другу та третю лінії оборони.

"Пишаюсь ЗСУ! Я впевнений, що перемога буде за нами! Так, буде тяжко, але вона буде і це 100%! З кожним днем наші воїни наближають Україну то того дня коли ми зможемо прокинутись вранці, і не боятись, що прилетить ракета!" - наголосив Сергій Хлань.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що впродовж двох останніх тижнів ЗСУ наближаються до Херсона. Тактичні успіхи вже переростають у повноцінний контрнаступ Сил оборони.