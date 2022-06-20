ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Підрозділи Збройних Сил України відкинули російські окупаційні війська з першої лінії оборони на Херсонщині. Українські захисники на деяких напрямках перебувають вже за 10 кілометрів від тимчасово окупованого Херсону, інформує
Про це повідомив Радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань в етері телемарафону "Єдині новини", пишуть в "Оперативний ЗСУ".
Українські військові вибили ворога з його першої лінії оборони завдяки контрнаступальним діям. Разом з цим вони завдають точних ударів по військових складах російських окупантів, що знаходяться в тилу. Зараз росіяни намагаються прискорено зміцнювати другу та третю лінії оборони.
"Пишаюсь ЗСУ! Я впевнений, що перемога буде за нами! Так, буде тяжко, але вона буде і це 100%! З кожним днем наші воїни наближають Україну то того дня коли ми зможемо прокинутись вранці, і не боятись, що прилетить ракета!" - наголосив Сергій Хлань.
Раніше "Апостроф" повідомляв, що впродовж двох останніх тижнів ЗСУ наближаються до Херсона. Тактичні успіхи вже переростають у повноцінний контрнаступ Сил оборони.