ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ

Підрозділи Збройних Сил України відкинули російські окупаційні війська з першої лінії оборони на Херсонщині. Українські захисники на деяких напрямках перебувають вже за 10 кілометрів від тимчасово окупованого Херсону, інформує Апостроф.

Про це повідомив Радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань в етері телемарафону "Єдині новини", пишуть в "Оперативний ЗСУ".

Українські військові вибили ворога з його першої лінії оборони завдяки контрнаступальним діям. Разом з цим вони завдають точних ударів по військових складах російських окупантів, що знаходяться в тилу. Зараз росіяни намагаються прискорено зміцнювати другу та третю лінії оборони.

"Пишаюсь ЗСУ! Я впевнений, що перемога буде за нами! Так, буде тяжко, але вона буде і це 100%! З кожним днем наші воїни наближають Україну то того дня коли ми зможемо прокинутись вранці, і не боятись, що прилетить ракета!" - наголосив Сергій Хлань.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що впродовж двох останніх тижнів ЗСУ наближаються до Херсона. Тактичні успіхи вже переростають у повноцінний контрнаступ Сил оборони.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ вже майже біля держкордону: у Міноборони назвали причину, через яку росіяни посилили обстріли ХарковаЗСУ вже майже біля держкордону: у Міноборони назвали причину, через яку росіяни посилили обстріли Харкова
Чи наважиться Білорусь на вторгнення в Україну: в Міноборони озвучили свій прогнозЧи наважиться Білорусь на вторгнення в Україну: в Міноборони озвучили свій прогноз
У Міноборони Білорусі заявили, що готові поновлювати співпрацю щодо контролю за озброєннямУ Міноборони Білорусі заявили, що готові поновлювати співпрацю щодо контролю за озброєнням
У Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантівУ Бердянську шестеро правоохоронців перейшли на бік окупантів
Не варто очікувати наступу росіян на Харків — полковник запасу ЗСУНе варто очікувати наступу росіян на Харків — полковник запасу ЗСУ
Українські військові на Херсонщині відкинули окупантів з першої лінії оборони – ХланьУкраїнські військові на Херсонщині відкинули окупантів з першої лінії оборони – Хлань
Окупантам не вистачає сил: Сєвєродонецьк – тримається, під Запоріжжям наступають ЗСУОкупантам не вистачає сил: Сєвєродонецьк – тримається, під Запоріжжям наступають ЗСУ
Авіація рф показала себе найгіршим видом військ: британська розвідка назвала причину невдач окупантівАвіація рф показала себе найгіршим видом військ: британська розвідка назвала причину невдач окупантів
Окупантів на українській землі поменшало: втрати ворога станом на 20 червняОкупантів на українській землі поменшало: втрати ворога станом на 20 червня
ЗСУ успішно наступають, окупанти змушені посилити позиції: де захисники загрожують армії рфЗСУ успішно наступають, окупанти змушені посилити позиції: де захисники загрожують армії рф
Последние новости
Подгружаем последние новости