Зеленский рассказал, что служит затягиванию войны РоSSии против Украины

Президент Владимир Зеленский пояснил, что война, развязанная Россией , затягивается из-за того, что защитники Украины не получают вовремя необходимого тяжелого вооружения, предназначенного прежде всего для наступления. Об этом он рассказал во время American Jewish Committee Global Forum .

"Защищайте необходимость усиления санкций против РоSSии. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Жертвы увеличиваются", - подчеркнул президент Украины.

Он объяснил, что сейчас существует историческая возможность защитить свободу и безопасность.

"Я знаю, что ваша помощь уже существенна. Но вы можете использовать еще большее влияние. Потому что у нас сейчас есть историческая возможность защитить нашу общую свободу, нашу общую безопасность. Наше общее культурное разнообразие от величайшей волны ненависти из всех, угрожавших миру в последние десятилетия", - подчеркнул президент.