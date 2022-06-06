У США до сих пор отсутствует внятная ядерная стратегия — The Atlantic

Окончание холодной войны привело США к эпохе национального невнимания к ядерным проблемам, и у Вашингтона отсутствует внятная ядерная стратегия, пишет специалист по международным отношениям, профессор колледжа ВМС США Том Николс для The Atlantic .

«Раньше академики, политики и активисты спорили по телевидению и в колонках о том, безопаснее ли нам иметь больше или меньше ядерного оружия. СМИ представляли анализ сложных вопросов», – пишет автор.

Николс указал, что с падением СССР США забыли о ядерной угрозе: оборонные институты перестали выпускать ядерных стратегов, а ядерные вопросы исчезли из учебных программ.

«Избирателям тоже стало все равно. Во время холодной войны выборы были омрачены беспокойством о том, чей палец будет на «кнопке». Но в 2015 году, когда Трампа спросили о ядерных силах США , он смог только сказать: «Для меня очень важна ядерная мощь, разрушительная сила». На этот раз миллионы американцев пожали плечами», – отметил он.

Профессор подчеркнул, что начиная с 1994 года администрация не смогла дать ответ на вопрос, зачем именно США нужно ядерное оружие: для ведения ядерных войн или для сдерживания атаки?

«И каждая администрация пыталась запутать ответ, говоря, по сути, что это немного и то, и другое. Это несерьезный взгляд», – заявил он.