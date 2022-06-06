У США до сих пор отсутствует внятная ядерная стратегия — The Atlantic

Раньше Белый дом серьезней относился к ядерной угрозе.

У США до сих пор отсутствует внятная ядерная стратегия — The Atlantic
© scoop.it

Окончание холодной войны привело США к эпохе национального невнимания к ядерным проблемам, и у Вашингтона отсутствует внятная ядерная стратегия, пишет специалист по международным отношениям, профессор колледжа ВМС США Том Николс для The Atlantic.

«Раньше академики, политики и активисты спорили по телевидению и в колонках о том, безопаснее ли нам иметь больше или меньше ядерного оружия. СМИ представляли анализ сложных вопросов», – пишет автор.

Николс указал, что с падением СССР США забыли о ядерной угрозе: оборонные институты перестали выпускать ядерных стратегов, а ядерные вопросы исчезли из учебных программ.

«Избирателям тоже стало все равно. Во время холодной войны выборы были омрачены беспокойством о том, чей палец будет на «кнопке». Но в 2015 году, когда Трампа спросили о ядерных силах США, он смог только сказать: «Для меня очень важна ядерная мощь, разрушительная сила». На этот раз миллионы американцев пожали плечами», – отметил он.

Профессор подчеркнул, что начиная с 1994 года администрация не смогла дать ответ на вопрос, зачем именно США нужно ядерное оружие: для ведения ядерных войн или для сдерживания атаки?

«И каждая администрация пыталась запутать ответ, говоря, по сути, что это немного и то, и другое. Это несерьезный взгляд», – заявил он.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
The Atlantic: Западная поддержка Украины достигла пикаThe Atlantic: Западная поддержка Украины достигла пика
Ядерная инспекция Украины обвинила МАГАТЭ в подыгрывании роSSийской пропагандеЯдерная инспекция Украины обвинила МАГАТЭ в подыгрывании роSSийской пропаганде
Директор Human Rights Watch: Военные преступления – это и есть стратегия РоSSии против УкраиныДиректор Human Rights Watch: Военные преступления – это и есть стратегия РоSSии против Украины
Atlantic Council: Украине придется развернуть огромные минные поля на границе с РоссиейAtlantic Council: Украине придется развернуть огромные минные поля на границе с Россией
Atlantic Council: Способность РоSSии использовать химическое оружие вызывает сомненияAtlantic Council: Способность РоSSии использовать химическое оружие вызывает сомнения
Atlantic Council: Контрнаступление ВСУ возле Харькова эффективнее, чем любое наступление РоSSии за месяцAtlantic Council: Контрнаступление ВСУ возле Харькова эффективнее, чем любое наступление РоSSии за месяц
NYT: За словами Остина об «ослабленной» РоSSии, стоит новая стратегия СШАNYT: За словами Остина об «ослабленной» РоSSии, стоит новая стратегия США
The Atlantic: Прежде чем в Украине начались массовые убийства, были словаThe Atlantic: Прежде чем в Украине начались массовые убийства, были слова
The Atlantic: Украину нужно быстро принять в НАТОThe Atlantic: Украину нужно быстро принять в НАТО
The Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы моментаThe Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы момента
Последние новости
Подгружаем последние новости