В рф "Z-патриот" набросился на мальчишку с желто-синим рюкзаком, видео: "Вот вся их гнилая сущность"

А вообще - типичная рашка. Один унижает ребенка. Кто-то другой стоит в сторонке и тихонько снимает.

РоSSийский "Z-патриот" в электричке отобрал у ребенка рюкзак и с матами объяснил детям кто-такие украинцы. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Украина 365".

Двое детей ехали в тамбуре электрички. К ним подошел мужчина и начал приставать к одному из школьников из-за сине-желтого рюкзака. Он читал ребенку "лекции" об Украине и нецензурно выражался.

"Вот это что? Украина? Снимай! Эти пид***сы не должны нам вот это давать. Убери его", – заявил роSSийский "партиот".

Примечательно, что тот, кто снимал происходящее на видео, никак не вмешался в конфликт и не попытался защитить ребенка. А вообще - типичная рашка. Один унижает ребенка. Кто-то другой стоит в сторонке и тихонько снимает.

В комментариях пожалели растерянного ребенка, который даже не понял, что плохого сделал: "Он ещё и синий", "Как жалко ребенка, и некому защитить", "Больная биомасса", "На уголовку тянет", "С кем же ещё воевать как не с ребенком. Быдло ещё стоит и курит", "Мрази, вот вся их гнилая сущность".